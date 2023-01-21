США та союзники введуть дві граничні ціни на російські нафтопродукти

У березні планується перегляд граничної ціни на нафту

20 січня заступник міністра фінансів США Воллі Адейємо провів онлайн-зустріч із заступниками міністрів фінансів країн, які запровадили обмеження на ціну російської нафти морського транспортування, щоби обговорити досягнутий прогрес та визначити подальші кроки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів СШАє

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Учасники зустрічі погодилися з підходом щодо нафтопродуктів із РФ, який передбачає введення двох граничних цін:

одна гранична ціна – на нафтопродукти, які зазвичай продаються з надбавкою до ціни на сиру нафту, такі як дизельне паливо або бензин,

друга гранична ціна – на продукти, які продаються зі знижкою до ціни на сиру нафту, такі як мазут.

Учасники зустрічі погодилися, що такий підхід дозволить краще відкалібрувати політику встановлення граничних цін на нафтопродукти, враховуючи широкий діапазон ринкових цін, за якими вони торгуються.

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Також у березні планується перегляд граничної ціни на нафту.

Нагадаємо, 5 лютого набуде чинності європейське нафтове ембарго. Втім, Росія уже зараз вигадує оборудки, завдяки якими можна буде приховати «походження» нафти.

До слова, за даними трейдерів, у січні 2023 року найбільшими імпортерами російської нафти стали Індія та Китай. Для вивезення нафти Urals до Китаю Росія задіяла щонайменше чотири супертанкери VLCC у грудні 2022 року, а один – для постачання до Індії в січні поточного року. Трейдери зазначають, що це дозволяє знизити витрати на транспортування нафти до Азії.