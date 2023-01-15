Reuters: Китай виділив Росії танкери для вивезення нафти

Китай, будучи найбільшим імпортером нафти в світі, продовжує купувати російську сировину

Щонайменше, чотири супертанкера китайських компаній були залучені для вивезення російської нафти через санкції, введені проти агресора. Про це повідомляє Reuters

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Танкери були представлені для вивезення нафти до Китаю у грудні 2022 - січні 2023 року, коли країни G7 заборонили надання суднових та страхових послуг на постачання російської нафти до Азії.

Як йдеться в матеріалі, Китай, будучи найбільшим імпортером нафти в світі, продовжує купувати російську сировину, незважаючи на посилення західних санкцій, які Пекін назвав незаконними і односторонніми.

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Нагадаємо, на засідання Радбезу ООН Китай виступив проти постачання зброї в Україну