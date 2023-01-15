Reuters: Китай виділив Росії танкери для вивезення нафти
Китай, будучи найбільшим імпортером нафти в світі, продовжує купувати російську сировину
Щонайменше, чотири супертанкера китайських компаній були залучені для вивезення російської нафти через санкції, введені проти агресора. Про це повідомляє Reuters
Танкери були представлені для вивезення нафти до Китаю у грудні 2022 - січні 2023 року, коли країни G7 заборонили надання суднових та страхових послуг на постачання російської нафти до Азії.
Як йдеться в матеріалі, Китай, будучи найбільшим імпортером нафти в світі, продовжує купувати російську сировину, незважаючи на посилення західних санкцій, які Пекін назвав незаконними і односторонніми.
Нагадаємо, на засідання Радбезу ООН Китай виступив проти постачання зброї в Україну
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