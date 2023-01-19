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Нафта дешевшає: побоювання щодо рецесії знову зростають

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Нафта дешевшає: побоювання щодо рецесії знову зростають
фото з відкритих джрел

Погіршення економічних даних США затьмарило перспективи попиту на нафту

Ціни на нафту знизились майже на 1 долар у четвер, продовживши втрати попереднього дня, оскільки несподіваний стрибок запасів нафти в США тиснув на ринок разом з побоюваннями рецесії. Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизились на 84 центи, або на 1%, до $84,14 за барель станом на 07:10 за Гринвічем, після попереднього зниження до $83,76.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) також знизилися на 91 цент, або на 1,1%, до 78,57 долара за барель. Раніше він впав до мінімуму в 78,13 долара.

Чому знизилися ціни

Як пише видання, побоювання рецесії були посилені розчаруванням даними про роздрібні продажі та обсяги виробництва в США.

«Погіршення економічних даних США затьмарило перспективи попиту на нафту, оскільки побоювання рецесії знову зростають. Відхід від ризику призвів до падіння чутливих до зростання товарів», – сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг, додавши, що фіксація прибутку також могла зіграти свою роль.

Роздрібні продажі в США у грудні впали найбільше за рік, тоді як промислове виробництво зафіксувало найбільше падіння майже за два роки, оскільки вища вартість запозичень негативно вплинула на попит на товари.

«Це підняло привид рецесії, і, як наслідок, апетит до ризику постраждає», – зазначають аналітики ANZ Research у своїй записці для клієнтів.

До того ж, дані Американського інституту нафти показали, що запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 7,6 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 13 січня, згідно з ринковими джерелами.

Велике збільшення запасів стало другим поспіль тижнем значного зростання запасів.

Однак запаси дистилятів, які включають дизельне паливо та топковий мазут, скоротились приблизно на 1,8 млн барелів проти очікуваного аналітиками зростання на 120 000 барелів.

До слова, за даними трейдерів, у січні 2023 року найбільшими імпортерами російської нафти стали Індія та Китай. Для вивезення нафти Urals до Китаю Росія задіяла щонайменше чотири супертанкери VLCC у грудні 2022 року, а один – для постачання до Індії в січні поточного року. Трейдери зазначають, що це дозволяє знизити витрати на транспортування нафти до Азії.

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Теги: війна росія тероризм нафта США ціни

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