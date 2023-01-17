Вслід за нафтою у Росії обвалилися ціни на нафтопродукти (графіка)

Ціни падають в очікуванні європейського ембарго

Напередодні ембарго ЄС на російські нафтопродукти оптові ціни на дизпаливо впали до мінімуму з кінця 2020 року. Так, 16 січня біржова вартість дизпалива знизилася на 1,5%, до 43,5 тис. руб. за тонну, пише «Комерсант».

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Російська влада пояснює зниження цін сезонними чинниками, але, на думку співрозмовників видання, така динаміка може бути обумовлена скороченням поставок до Європи через ембарго, що вступає менш ніж через три тижні. Аналогічна ситуація вже відбулася з цінами на нафту у грудні через різке скорочення постачання до ЄС.

Вартість дизпалива біржі СПбМТСБ 16 січня знизилася на 1,5%, до 43,5 тис. крб. за тонну до мінімального значення з грудня 2020 року. Загалом за рік дизпаливо втратило близько 30% вартості, зокрема близько 10% з початку 2023 року. Ціни на літнє дизпаливо традиційно знижуються в зимовий період через скорочення попиту та переходу на морозостійкі сорти. Однак РФ традиційно є основним постачальником цього виду палива до Європи: зазвичай взимку на експорт припадало більше половини його випуску, а щорічні постачання до європейських країн сягали 40 млн тонн.

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На думку джерел видання у російській нафтовій галузі, дизпаливо дешевшає через зменшення попиту з боку європейських покупців напередодні ембарго ЄС на нафтопродукти, яке набуде чинності 5 лютого.

Як відомо, з 5 грудня 2022 року вже діє обмеження цін на російську нафту, і покупці чекають повторення ситуації з падінням цін на нафтопродукти, як це вже сталося з російською нафтою.

За даними Bloomberg, заміщення частини російських обсягів дизпалива відбуватиметься за рахунок постачання з Китаю, який є одним із найбільших покупців російської нафти. При цьому, за даними агентства, минулого року постачання російського дизпалива до Європи знизилося до приблизно 30 млн тонн.

Нагадаємо, Європа вже знайшла альтернативу поставкам дизелю із РФ. У ЄС очікують, що вирівняти ситуацію зможуть постачання з Китаю, який збільшив квоту на експорт палива майже на 50% порівняно з минулим роком. У січні-червні постачання китайського дизельного палива може досягати 400-600 тисяч барелів на добу. Втім, експерти очікують, що для виробництва палива використовуватиметься, зокрема, російська нафта, закупівлі якої Китай тільки нарощує.

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У той же час, за повідомленням ЗМІ, у 2023 році Кувейт уп'ятеро – до 2,5 млн тонн збільшить поставки дизпалива до Європи, щоб допомогти компенсувати скорочення постачань з Росії.Кувейт також хоче подвоїти продажі авіапалива майже до 5 млн тонн.

Тим часом ціни на нафту в Росії впали нижче $40 за барель. У той же час світові ціни на нафту продовжують зростати.