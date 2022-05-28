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    У світі

    Іран захопив два грецькі танкери: Афіни відреагували

    Інцидент особливо негативно вплине на двосторонні відносини, а також на відносини ЄС та Ірану - Іран захопив два грецькі танкери: Афіни відреагували
    Інцидент особливо негативно вплине на двосторонні відносини, а також на відносини ЄС та Ірану
    фото: IRNA

    Греція звинуватила Іран у піратстві

    Корпус вартових ісламської революції (КВІР) захопив два грецькі нафтові танкери у Перській затоці. Про це повідомила пресслужба КВІР, передає агенство IRNA.

    «Корпус вартових ісламської революції захопив два грецькі нафтові танкери у водах Перської затоки», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що причиною арешту стало «порушення танкерами правил».

    Греція вважає, що захоплення Іраном двох танкерів у Перській затоці рівнозначне актам піратства. Про це йдеться у заяві МЗС Греції.

    «Вищезгадані дії (захоплення танкерів – ред.), по суті, рівносильні актам піратства. Генеральний секретар (МЗС Греції Фемістокліс Деміріс – ред.) рішуче засудив ці дії, які суперечать фундаментальним нормам міжнародного права та міжнародного судноплавства», – йдеться в заяві міністерства.

    У зв’язку із захопленням танкерів посла Ірану було викликано до МЗС Греції, йому висловили протест.

    Деміріс закликав негайно звільнити кораблі й екіпажі та підкреслив, що ці дії особливо негативно вплинуть на двосторонні відносини, а також на відносини ЄС та Ірану.

    У заяві МЗС вказується, що танкер Delta Poseidon під грецьким прапором ішов у міжнародних водах Перської затоки на відстані 22 морські милі від узбережжя. На його борт приземлився вертоліт ВМС Ірану, озброєні люди захопили в полон екіпаж, у тому числі двох громадян Греції.

    Подібний інцидент стався поблизу узбережжя Ірану на іншому судні під грецьким прапором, на борту якого – семеро громадян Греції.

    Влада Греції також закликала громадян уникати поїздок в Іран і рекомендувала кораблям під грецьким прапором виконувати інструкції міністерства морських справ та острівної політики, з яким МЗС перебуває у тісній координації.

    25 травня Сполучені Штати заявили, що російська влада і державні компанії допомагають іранському Корпусу вартових ісламської революції займатися контрабандою нафти та відмивати кошти, через що вирішено запровадити санкції.

    А вже 26 травня повідомлялося, що Сполучені Штати Америки конфіскували вантаж іранської нафти, який зберігався на борту російського судна поблизу берегів Греції.

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    Теги: МЗС ЄС росія окупанти санкції Іран війна Греція полон вертоліт протест Україна ВМС влада окупація #stoprussia
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    Іран захопив два грецькі танкери: Афіни відреагували