Венесуела доставлятиме нафту до Європи – Reuters

Байден сподівається, що венесуельська нафта може допомогти зменшити залежність Європи від Росії

Італійська нафтова компанія Eni SpA та іспанська Repsol SA вже наступного місяця можуть почати доправку до Європи нафти з Венесуели для того, щоб компенсувати припинення постачання нафти з Росії, повідомляє Рейтер, посилаючись на свої джерела.

Два роки тому США припинили механізм, за яким Венесуела розплачувалась за свої борги нафтою.

Очікується, що обсяги постачання не будуть великими, та вплив на світові ціни на нафту буде не дуже значний. Однак, повідомляють джерела, адміністрація президента Байдена сподівається, що венесуельська нафта може допомогти зменшити залежність Європи від російської нафти.

Головна умова – вся нафта «повинна доправлятися до Європи і не може бути перепродана деінде».

Нагадаємо, що Європейський Союз намагається узгодити запровадження поетапного ембарго на російську нафту, яке є частиною шостого пакета санкцій проти РФ через розв’язану війну в Україні.

Російська нафта «зависла» у морі через санкції.