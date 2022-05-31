Перша реакція Росії на нафтове ембарго: «А нам все равно»

РФ може втратити близько $10 млрд на рік через нафтове ембарго

Росія переконана, що знайде інших імпортерів своєї нафти

Постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив, що РФ не боїться введення нафтового ембарго з боку Європейського Союзу. Офіційну позицію Кремля він оголосив на тлі узгодженого ЄС шостого пакету антиросійських санкцій.

За його словами, Росія знайде інших імпортерів своєї нафти.

«На тлі узгодженого країнами ЄС шостого пакета антиросійських санкцій, який передбачає часткове ембарго на імпорт російської нафти, повідомляю, що Росія знайде інших імпортерів своєї нафти», – сказав Ульянов.

Нагадаємо, Європейський Союз узгодив шостий пакет санкцій. У санкційний пакет, зокрема, входить заборона експорту російської нафти морем зі збереженням експорту трубопроводами.

Євросоюз звільнив Угорщину від заборони імпортувати російську нафту.

Як відомо, Угорщина до останнього залишалася противником введення нових санкцій проти Росії. Орбан неодноразово вимагав від країн-партнерів енергетичних гарантій для своєї держави і, врешті решт, досягнув того, що ембарго не стосуватиметься трансферу нафти через трубопроводи.

До слова, Росія може знизити видобуток нафти до 20-30% або на 7-8 млн барелів нафти на добу через нафтове ембарго.

За даними Bloomberg, Росія може втратити близько $10 мільярдів на рік через ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти.

Повідомлялося, що Китай вирішить нафтову проблему, використавши підсанкційну Росію.

Тим часом ціни на сиру нафту марки Brent піднялася 26 травня до найвищого рівня з кінця березня. На тлі очікуваного нафтового ембарго щодо Росії ціни за день зросли на 2,8% і досягли $117,25 за барель.