США вилучили іранську нафту з російського корабля – ЗМІ

Вантаж відправлять до США на борту іншого судна

Сполучені Штати Америки конфіскували вантаж іранської нафти, який зберігався на борту російського судна поблизу берегів Греції. Про це повідомляє Reuters.

Вантаж відправлять до США на борту іншого судна.

Грецька влада минулого місяця заарештувала судно Pegas під іранським прапором із 19 членами російського екіпажу на борту неподалік узбережжя південного острова Евія через санкції ЄС.

Пізніше судно було звільнено через плутанину з санкціями щодо його власників.

Одне джерело в Міністерстві судноплавства Греції заявило в четвер, що Міністерство юстиції США «поінформувало Грецію про те, що вантаж на судні є іранською нафтою».

«Вантаж було переміщено на інше судно, найняте США», - додало джерело, не уточнивши подробиць.

Як раніше повідомлялося, близько 62 млн барелів (рекордна кількість) російської нафти Urals наразі перебувають у суднах в морі: трейдери намагаються знайти покупців на нафту, але охочих немає.