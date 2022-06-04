Казахстан змінює назву своєї нафти через санкції проти Росії

Про перейменування нафти агентству повідомили ще чотири джерела в Казахстані

Близько 20% казахстанської нафти, що експортується, йде транзитом через російські морські порти

Казахстан, аби уникнути можливого ототожнення казахстанської сировини з російською, яка потрапила під санкції Європейського Союзу, із 6 червня офіційно перейменує свою експортну нафту. Нова назва казахстанської нафти – Kebсo. Про в коментарі агентству Reuters заявили в пресслужбі казахстанського виробника нафти «Снпс-Актобемунайгаз».

«У зв'язку з нещодавніми значними геополітичними змінами та щоб уникнути негативного впливу змін на експорт казахстанської нафти через російські порти, із червня 2022 року застосовується наступна назва для сорту – Kebсo (Kazakhstan Export Blend Crude Oil)», – йдеться в коментарі компанії.

Зазначається, що про перейменування нафти агентству повідомили ще чотири джерела в Казахстані.

«Це необхідно, аби наша нафта не потрапила під санкції, а в її назві чітко було вказано країну походження в документах. Інакше ми матимемо проблеми з відкриттям акредитивів», – пояснило джерело.

У пресслужбі також повідомили, що сподіваються на отримання вигідніших цін на свою нафту та спрощення її продажу, якщо в документах буде чітко вказано, що сировина не надійшла з Росії.

Також зазначається, що близько 20% казахстанської нафти, що експортується, йде транзитом через російські морські порти, і хоча вона технічно не підпадає під західні санкції, ці поставки неодноразово помилково приймали за російські.

Раніше повідомлялося, що Казахстан заблокував понад $20 млн активів російських банків.