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    Економіка та фінанси

    Казахстан змінює назву своєї нафти через санкції проти Росії

    Про перейменування нафти агентству повідомили ще чотири джерела в Казахстані - Казахстан змінює назву своєї нафти через санкції проти Росії
    Про перейменування нафти агентству повідомили ще чотири джерела в Казахстані
    фото з відкритих джерел

    Близько 20% казахстанської нафти, що експортується, йде транзитом через російські морські порти

    Казахстан, аби уникнути можливого ототожнення казахстанської сировини з російською, яка потрапила під санкції Європейського Союзу, із 6 червня офіційно перейменує свою експортну нафту. Нова назва казахстанської нафти – Kebсo. Про в коментарі агентству Reuters заявили в пресслужбі казахстанського виробника нафти «Снпс-Актобемунайгаз».

    «У зв'язку з нещодавніми значними геополітичними змінами та щоб уникнути негативного впливу змін на експорт казахстанської нафти через російські порти, із червня 2022 року застосовується наступна назва для сорту – Kebсo (Kazakhstan Export Blend Crude Oil)», – йдеться в коментарі компанії.

    Зазначається, що про перейменування нафти агентству повідомили ще чотири джерела в Казахстані.

    «Це необхідно, аби наша нафта не потрапила під санкції, а в її назві чітко було вказано країну походження в документах. Інакше ми матимемо проблеми з відкриттям акредитивів», – пояснило джерело.

    У пресслужбі також повідомили, що сподіваються на отримання вигідніших цін на свою нафту та спрощення її продажу, якщо в документах буде чітко вказано, що сировина не надійшла з Росії.

    Також зазначається, що близько 20% казахстанської нафти, що експортується, йде транзитом через російські морські порти, і хоча вона технічно не підпадає під західні санкції, ці поставки неодноразово помилково приймали за російські.

    Раніше повідомлялося, що Казахстан заблокував понад $20 млн активів російських банків.

    Теги: нафта росія окупанти санкції експорт війна Казахстан Україна окупація #stoprussia
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    Казахстан змінює назву своєї нафти через санкції проти Росії