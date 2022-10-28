У списку впливові керівники «Газпрому»: Канада запровадила нові санкції проти РФ

Канада має намір запровадити нові санкції щодо представників російського сектору юстиції та безпеки

Канада оголосила про запровадження нових санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили ще 35 громадян, у тому числі керівники компанії «Газпром». Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

«Сьогодні ми додаємо до цього списку ще 35 осіб, у тому числі впливових керівників державної енергетичної компанії «Газпром», і запроваджуємо санкції щодо шести компаній енергетичного сектору», – заявив прем'єр.

Санкції запровадили проти «Лукойлу», «Трансойлу», СОГАЗу та «Національної нерудної компанії». Також до списку санкцій увійшли Новак, Мантуров, Шульгінов та Зубков.

Він також оголосив, що Канада має намір запровадити нові санкції щодо представників російського сектору юстиції та безпеки, включаючи співробітників поліції та слідчих, прокурорів, суддів та співробітників в'язниць, причетних до грубих та систематичних порушень прав людини щодо лідерів російської опозиції. Ці заходи Канада запроваджує, аби посилити тиск на російський режим.

Раніше повідомлялося, що Канада ввела нові санкції проти країни-терористки Росії. Під обмеження потрапили більше 30 осіб, звинувачених у поширенні брехні на користь війни РФ проти України. Під обмеження, зокрема, потрапили російські пропутінські актори Володимир Машков та Сергій Безруков, а також телеведучий Дмитро Губєрнієв.

Тим часом, Ізраїль не приєднався до антиросійських санкцій, і цим скористався російський бізнес, перемістивши сюди свої активи. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.