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Проросійська партія Молдови і співачка Жасмін. США оголосили про нові санкції

Надія Клочко
glavcom.ua
Проросійська партія Молдови і співачка Жасмін. США оголосили про нові санкції
Політик Ілан Шор та його дружина співачка Жасмін потрапили під санкції США
фото з відкритих джерел

Під санкції потрапив відомий проросійський політик із Молдови Ілан Шор, який організовує в країні антиурядові протести

Мінфін США запровадив санкції щодо восьми росіян та 12 російських юридичних осіб. Під санкції підпали зокрема Ігор Чайка – син колишнього генпрокурора РФ Юрія Чайки, співачка Жасмін (Сара Шор) та її чоловік Ілан Шор, відомий молдовський проросійський політик.

Санкції США запроваджено проти проросійської молдовської партії «Шор» та її лідера Ілана Шора, який організовує антиурядові протести в Молдові.

Окрім Шора, до санкційного списку потрапили його дружина – співачка Жасмін (Сара Шор), а також колишній лідер Демократичної партії Молдови Влад Плахотнюк.

Серед інших підсанкційних осіб – син колишнього генерального прокурора Росії Ігор Чайка та одинадцять російських компаній.

Зазначимо, що США у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням в Україну запровадили кілька пакетів санкцій проти Росії. Також за цей час Україні Сполучені Штати надали допомогу в галузі безпеки обсягом близько $17 млрд.

Раніше повідомлялося, що 23 жовтня, у столиці Молдови Кишиневі вчергове пройшов антиурядовий протест, організований проросійською опозиційною партією «Шор».

Нагадаємо, поліція Молдови розігнала антиурядові протести після того, як розпочалися масові безлади в центрі Кишинева. Ряд активістів вступали в сутички із представниками поліції. Водночас правозахисники засудили дії влади стосовно протестувальників.

Також стало відомо, що правоохоронці затримали вісім осіб після обшуків у членів та активістів партії «Шор».

До слова, як зазначається у статті Politico, від початку війни в Україні Сполучені Штати Америки та їхні союзники обережно просувалися в одній ключовій галузі санкції проти РФ – енергетиці. Проте у разі потреби Конгрес США може завдати сильнішого економічного удару по Росії. 

Читайте також: Як росіяни надурили американські санкції. Скандальне розслідування Reuters
Теги: Молдова росія санкції

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