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Володимир Продивус: Лобіюватиму санкції проти російських і білоруських боксерів усупереч позиції президента IBA

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Володимир Продивус: Лобіюватиму санкції проти російських і білоруських боксерів усупереч позиції президента IBA
Володимир Продивус, президент Федерації боксу України
фото з відкритих джерел

Навіщо ІВА вирішила повернути росіян і білорусів у великий бокс?

Президент Федерації боксу України та віцепрезидент Міжнародної асоціації боксу (IBA) Володимир Продивус має намір і надалі лобіювати санкції проти росіян і білорусів усупереч позиції президента IBA росіянина Умара Кремльова. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню «Фокус».

Рішення повернути росіян і білорусів у великий бокс Продивус назвав грубим порушенням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та «величезним кроком назад». Він повідомив, що ініціатором був президент ІВА і 14 членів Ради директорів його підтримали. Водночас Продивус наголосив на непрозорості голосування з цього питання.

«Хто саме був «за», мені не відомо – голосування було закритим. Сам цей факт уже породжує сумніви щодо об'єктивності. Якщо все чесно, то чому не голосували відкрито? Якщо підтримуєте скасування санкцій, то скажіть про це вголос», – заявив віцепрезидент IBA, зазначивши, що особисто він голосував проти і «закликав до бойкоту всіх».

Володимир Продивус нагадав, що в лютому 2022 року йому вдалося переконати керівництво ІВА дискваліфікувати представників країн-агресорів за війну проти України. На його думку, нинішню ситуацію можна переламати. «Зараз опускати руки я не збираюся. Веду переговори, консолідую наших прихильників, продовжую лобіювати санкції. Я можу діяти і робитиму це, допоки не отримаємо результату», – сказав Володимир Продивус.

Він також пояснив, чому не залишив посаду віцепрезидента IBA на знак протесту проти скасування санкцій: «Мій відхід ситуацію точно не виправить і, більше того, позбавить Україну будь-якого впливу в IBA. Чи варто це того? Я вважаю, ні».

Нагадаємо, IBA повідомила, що поверне до участі в змаганнях спортсменів із Росії та Білорусі, бо зберігає «політичний нейтралітет». Окрім спортсменів, до змагань відтепер допускатимуть офіційних осіб, зокрема суддів із Росії та Білорусі. З 2020 року IBA очолює росіянин Умар Кремльов.

Теги: скандал росіяни бокс

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