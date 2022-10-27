Ізраїль став прихистком для російських компаній, тут не арештовано жодного майна РФ – посол

Український дипломат: Ізраїль приймає грошовитих біженців з Росії

Ізраїль не приєднався до антиросійських санкцій, і цим скористався російський бізнес, перемістивши сюди свої активи. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

«Оскільки антиросійські санкції тут не діють, Ізраїль став прихистком для багатьох російських компаній, на цій території не арештовано жодного майна Російської Федерації. І ізраїльтяни граються та мені кажуть, що американці провели аудит і виявили, що Ізраїль, в цілому, дотримується режиму санкцій. Хоча я знаю, що це не відповідає дійсності», – розповів дипломат.

За словами посла, Ізраїль в результаті цієї війни отримує багато біженців з Росії. І це не просто мігранти, а люди з грошима. Середньостатистичний росіянин, який отримав ізраїльський паспорт, привіз з собою і поклав на банківський рахунок $100 тис.

Раніше посол України пояснив, чому Ізраїль такий скупий на допомогу Україні.

Нагадаємо, українські євреї опублікували звернення до президента, уряду, Кнесету та громадянського суспільства держави Ізраїль. У ньому вони нагадали, що уже вісім місяців, відколи почалося повномасштабне вторгнення країни-терористки Росії в Україну, сподіваються на підтримку від Ізраїлю, однак пасивна позиція псевдо-нейтралітету, яку обійняв уряд Ізраїлю грає на руку агресору.

Напередодні президент України Володимир Зеленський після засідання Ставки головнокомандувача звернувся до Ізраїлю з закликом відреагувати на участь Ірану у війні Росії протиУкраїни.

Як відомо, Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, необхідні для боротьби з безпілотниками, які нібито поставляються Іраном Росії.