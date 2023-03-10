США можуть заборонити імпорт урану з Росії

Очікується, що це рішення допоможе Вашингтону позбутися залежності від уранового палива Росії

Група американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партій внесла законопроєкт про введення ембарго на російський уран. Про це йдеться на сайті комітету з енергетики та природних ресурсів Сенату США.

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«Кожен долар, який ми даємо Росії, підтримує жорстоку війну Путіна з Україною. Американська атомна промисловість готова відмовитись від російського урану. Перший крок – назавжди прибрати з американського ринку всю російську енергію, включаючи уран», – заявив сенатор від Республіканської партії Джон Баррассо.

Крім того, він зазначив, що у штаті Вайомінг є ресурси для нарощування виробництва американського урану. Водночас демократ Джо Менчін вважає, що законопроєкт допоможе Вашингтону позбутися залежності від уранового палива, що імпортується з Росії.

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Співавторами законопроєкту також стали демократи Мартін Хайнрік та Кріс Кунс та республіканці Синтія Ламміс та Роджер Маршалл.

Нагадаємо, що Європейський парламент закликав ЄС до негайного та повного ембарго на імпорт урану, алмазів та будь-якого викопного палива з Росії, а також до відмови від майбутнього використання газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2».