Спроби ворога наступати на Харківщині та атака дронів на Сумщину: яка ситуація в регіонах

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Гряниківка

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чернігівщина

За добу – один обстріл, Чернігівський район, із мінометів. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли двох територіальних громад області: Білопільської, Есманської. Було зафіксовано 45 прильотів − з мінометів та артилерії. Без втрат та руйнувань. Вчора ввечері силами оборони Сумщини на півночі області були зафіксовані прольоти два ворожих БпЛА типу «Шахед», один із яких був збитий над територією Шосткинського району.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Чарівне, Темирівка, Комишуваха, Оріхів, Залізничне, Новоданилівка, Білогір'я, Новоандріївка, Ольгівське, Мала Токмачка, Щербаки, Преображенка, Червоне, Кам'янське, Степове, Степногірськ. Надійшло 25 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури. Деталі уточнюються.

Дніпропетровщина

Сьогодні зранку ворог накрив вогнем Марганецьку громаду. Інформація щодо наслідків та постраждалих з’ясовується. Вчора російська армія завдала удару по Синельниківському району. Ворог відкрив вогонь з важкої артилерії по Великомихайлівській громаді. Пошкоджень зазнала лінія електропередач. Наслідки атаки ще уточнюють рятувальники. Люди не постраждали.

Харківщина

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли щонайменше 18 населених пунктів Харківщини. Серед них: Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Зелене, Устинівка, Анискине, Шев’яківка, Дворічна, Западне та ін.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Гряниківка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка і Крохмальне.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Протягом дня – під інтенсивним вогнем з мінометів, РСЗВ, танків та бойової авіації були смт Дворічна Куп'янського району та м. Вовчанськ Чугуївського району. Без постраждалих.

Вчора у с. Сніжківка Ізюмського району 63-річний чоловік на власному подвір'ї наступив на російську протипіхотну міну "Пелюстка". Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Луганщина

На Куп’янському та Лиманському напрямках 7 березня росіяни вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки та Невського. Здійснили артилерійські обстріли районів Новоселівського, Стельмахівки, Невського, Червонопопівки і Діброви. Для поранених загарбників вже не вистачає койко-ліжок в лікарнях Луганщини.

Нестачу медичних працівників росіяни вирішили організацією відряджень лікарських бригад з різних територій РФ. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Сьогодні зранку – обстріл міста Костянтинівка. Пошкоджено приватні будинки. Також сьогодні зранку – артобстріл Авдіївки. Влучання по місту та промисловій зоні, в районі Авдіївського коксохімічного заводу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зранку – активізація бойових дій в районі населених пунктів Очеретинської громади - селищ Красногорівка, Кам'янка, Веселе, Водяне; артобстріл с.Красногорівка та с.Кам’янка, влучання по території селищ. Протягом доби ворог завдавав авіаударів (тип ракет не встановлено), застосовував РСЗВ «Град», артилерію.

Під обстрілами перебували Авдіївка (житловий сектор, ПрАТ «АКХЗ», промислова зона); Бахмут (житловий сектор); Костянтинівка (житловий сектор, школа); Часів Яр (житловий сектор); с.Мемрик (житловий сектор); с.Кам’янка (житловий сектор); с.Карлівка (район водосховища та околиці); с.Красногорівка (житловий сектор); с.Ласточкине (житловий сектор).

Миколаївщина

Вчора вдень ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За інформацією ГШ ЗСУ, на Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали райони населених пунктів Качкарівка, Милове, Зміївка, Іванівка, Шляхове, Берислав, Шилова Балка, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Білозерка, Станіслав та місто Херсон. За минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 309 снарядів з важкої артилерії та «Градів». Місто Херсон ворог обстріляв чотири рази.

17 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Є постраждалі серед цивільного населення – одна людина поранена. З деокупованої території області евакуйовано – 87 осіб.

На окупованій лівобережній Херсонщині окупанти продовжують фільтраційні заходи, проводять примусову паспортизацію та готують людей до виборів до держдуми РФ.

Нагадаємо, триває 378-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.