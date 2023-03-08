Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вночі українські захисники знищили «Шахед» на півночі (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вночі українські захисники знищили «Шахед» на півночі (фото)
Окупанти маркують іранські дрони як «Герань-2»
фото: ОК «Північ»

Ворожий безпілотник знищили бійці Сил оборони Сіверщини

У ніч на 8 березня на півночі Україні українські захисники знищили ворожий дрон. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

«Вночі військовослужбовці НГУ, що входять до складу Сил оборони Сіверщини, знищили ворожий «мопед», - йдеться в повідомленні.

Військові оприлюднили фото знищеного безпілотника.

Вночі українські захисники знищили «Шахед» на півночі (фото) фото 1
фото: ОК «Північ»
Вночі українські захисники знищили «Шахед» на півночі (фото) фото 2
фото: ОК «Північ»
Вночі українські захисники знищили «Шахед» на півночі (фото) фото 3
фото: ОК «Північ»

Як відомо, російська армія тепер запускає іранські дрони із Брянської області, що скорочує час підльоту до Києва та більше виснажує сили ППО.

Російські загарбники намагаються маскувати дрони під час атак, використовуючи рельєф і русла річок.

Нагадаємо, триває 378-ма доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.

Теги: росія окупанти війна безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські десантники приземлили ворожий безпілотник
ЗСУ збили російський розвідувальний дрон «Картограф» (фото)
3 березня, 09:42
Окупанти атакували Україну дронами типу «Шахед»
Нічна атака дронів: деталі ударів по Дніпропетровщині
6 березня, 08:05
Повітряні сили повідомили, як росіяни маскують свої дрони від української ППО
Повітряні сили повідомили, як росіяни маскують свої дрони від української ППО
6 березня, 19:34

Події в Україні

Росія зіштовхнулася з дефіцитом колаборантів
Росія зіштовхнулася з дефіцитом колаборантів
Санкції за придушення протестів у Грузії та альтернатива винищувачам. Головне за ніч
Санкції за придушення протестів у Грузії та альтернатива винищувачам. Головне за ніч
Вночі українські захисники знищили «Шахед» на півночі (фото)
Вночі українські захисники знищили «Шахед» на півночі (фото)
Окупанти змінили тактику перекидання техніки через Маріуполь (відео)
Окупанти змінили тактику перекидання техніки через Маріуполь (відео)
Генштаб повідомив, скільки ворожих атак за добу відбили українські захисники
Генштаб повідомив, скільки ворожих атак за добу відбили українські захисники
«Бавовна» в окупованому Бердянську: у місті лунали потужні вибухи
«Бавовна» в окупованому Бердянську: у місті лунали потужні вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Воїн, що сказав «Слава Україні» перед смертю. ЗМІ назвали ще одне ім'я (фото)
24K
Каратисти-терористи. Російський союз бойових мистецтв відправив в Україну загін убивць
23K
У боях за Україну загинув відомий військовий Да Вінчі
17K
Олександр Мацієвський. Героя, якого розстріляли росіяни, опізнано
11K
Попередньо встановлено особу воїна, якого розстріляли окупанти – Генштаб
7123
Розстріл українського військового. Міноборони терміново звернулося до українців

Новини

Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
Вчора, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту