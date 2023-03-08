Вночі українські захисники знищили «Шахед» на півночі (фото)

Ворожий безпілотник знищили бійці Сил оборони Сіверщини

У ніч на 8 березня на півночі Україні українські захисники знищили ворожий дрон. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

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«Вночі військовослужбовці НГУ, що входять до складу Сил оборони Сіверщини, знищили ворожий «мопед», - йдеться в повідомленні.

Військові оприлюднили фото знищеного безпілотника.

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фото: ОК «Північ»

фото: ОК «Північ»

фото: ОК «Північ»

Як відомо, російська армія тепер запускає іранські дрони із Брянської області, що скорочує час підльоту до Києва та більше виснажує сили ППО.

Російські загарбники намагаються маскувати дрони під час атак, використовуючи рельєф і русла річок.

Нагадаємо, триває 378-ма доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.