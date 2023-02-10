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Хотів втекти: у Туреччині поліція затримала забудовника зруйнованого будинку

glavcom.ua
Хотів втекти: у Туреччині поліція затримала забудовника зруйнованого будинку
Турецький забудовник хотів втекти до Чорногорії
фото: www.haberturk.com/

Співвласника будівлі, що зруйнувалася в результаті землетрусу в Туреччині, було спіймано при спробі втечі за кордон

Одного із забудовників та співвласника житлового комплексу Rönesans Residence, що був зруйнований землетрусом в Антак'ї затримали при спробі втекти за кордон із великою сумою грошей. Про це пише видання sozcu.com.tr. 

Мехмета Яшара Джошкуна, який  разом із партнерами володів зруйнованим землетрусом комплексом Rönesans Residence правоохоронці піймали сьогодні ввечері в аеропорту Стамбула. Джошкун протягом всього дня робив спроби зняти гроші зі своїх банківських рахунків, що викликало підозри співробітників банку і  вони передали інофрмацію  правоохороним органам. 

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Rönesans Residence, відома як одна з найрозкішніших будівель у турецькій провінції Хатай та побудована у 2012 році. Всі 250 квартир житлового комплексу були зруйновані внаслідок землетрусу.

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Повідомляється, що Мехмет Яшар Джошкун намагався вилетіти до Чорногорії. Ймовірно, забудовник вирішив тікати після того, як глава Мін'юсту Туреччини анонсував початок розглядів щодо всіх осіб та компаній, причетних до будівництва будинків у зоні землетрусу, адже саме їх звинувачують у тому, що частина нових споруд (минулого та позаминулого року будівництва), завалились від дії землетрусу.

Нагадаємо, уряд готується виплатити по 15 тис. турецьких лір (близько 30 тис. грн – прим. ред) допомоги кожній постраждалій сім'ї в зоні лиха. Про це заявив сьогодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, наголосивши на значущості спланованих робіт з надання допомоги мешканцям зони лиха в найближчі дні, тижні та місяці. 

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Теги: гроші кордон землетрус Туреччина

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