Хотів втекти: у Туреччині поліція затримала забудовника зруйнованого будинку

Співвласника будівлі, що зруйнувалася в результаті землетрусу в Туреччині, було спіймано при спробі втечі за кордон

Одного із забудовників та співвласника житлового комплексу Rönesans Residence, що був зруйнований землетрусом в Антак'ї затримали при спробі втекти за кордон із великою сумою грошей. Про це пише видання sozcu.com.tr.

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Мехмета Яшара Джошкуна, який разом із партнерами володів зруйнованим землетрусом комплексом Rönesans Residence правоохоронці піймали сьогодні ввечері в аеропорту Стамбула. Джошкун протягом всього дня робив спроби зняти гроші зі своїх банківських рахунків, що викликало підозри співробітників банку і вони передали інофрмацію правоохороним органам.

Rönesans Residence, відома як одна з найрозкішніших будівель у турецькій провінції Хатай та побудована у 2012 році. Всі 250 квартир житлового комплексу були зруйновані внаслідок землетрусу.

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Повідомляється, що Мехмет Яшар Джошкун намагався вилетіти до Чорногорії. Ймовірно, забудовник вирішив тікати після того, як глава Мін'юсту Туреччини анонсував початок розглядів щодо всіх осіб та компаній, причетних до будівництва будинків у зоні землетрусу, адже саме їх звинувачують у тому, що частина нових споруд (минулого та позаминулого року будівництва), завалились від дії землетрусу.

Нагадаємо, уряд готується виплатити по 15 тис. турецьких лір (близько 30 тис. грн – прим. ред) допомоги кожній постраждалій сім'ї в зоні лиха. Про це заявив сьогодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, наголосивши на значущості спланованих робіт з надання допомоги мешканцям зони лиха в найближчі дні, тижні та місяці.