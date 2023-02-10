У Туреччині врятовано дитину, яка майже чотири дні перебувала під завалами після землетрусу (відео)
Життю дитини вже нічого не загрожує
Після масштабного землетрусу в Туреччині рятувальники витягли дитину з-під завалів. Дівчинка пролежала там 90 годин. Про це повідомив телеграм-канал Haqqin.az.
Мережею шириться відео, як турецькі надзвичайники рятують дитину з-під завалів будинку. Дівчинка постраждала внаслідок масштабного землетрусу і пролежала 90 годин в очікуванні порятунку.
На відео видно, що дівчинка не травмувалася. Крім того, поруч із нею не було помічено дорослих людей.
Дитину вже обігріли, забрали в безпечне місце та надали першу медичну допомогу.
Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.
Кількість загиблих внаслідок трагедії вже сягнула понад 16 тис. Досі тривають пошуки жертв землетрусу.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запровадив на три місяці режим надзвичайного стану в десяти провінціях, що постраждали від стихійного лиха.
Зазначається, що двох громадян України, яких вважали загиблими внаслідок землетрусу в Туреччині, врятували з-під завалів будинку.
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