Жертви землетрусів у Туреччині отримають житло та компенсації: названо суму

Понад 76 тис. жителів зони лиха було евакуйовано в інші регіони Туреччини

Уряд готується виплатити по 15 тис. турецьких лір (близько 30 тис. грн – прим. ред) допомоги кожній постраждалій сім'ї в зоні лиха. Про це заявив сьогодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, наголосивши на значущості спланованих робіт з надання допомоги мешканцям зони лиха в найближчі дні, тижні та місяці, повідомляє видання Huber.

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Президент Туреччини сьогодні знову вилетів у зону лиха – до провінції Адіаман, яка серед 10 інших провінцій постраждала від руйнівних землетрусів 6 лютого. Слідом за Адіаманом президент планує відвідати Малатью.

За його словами, держава спрямувала всі зусилля на усунення наслідків руйнівних землетрусів із епіцентром у Кахраманмараші. Понад 76 тис. жителів зони лиха евакуйовано в інші регіони країни. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав співгромадян до єдності та згуртованості перед наслідками руйнівних землетрусів. Він повідомив про підготовку урядової програми з масштабного відновлення провінцій, які постраждали від руйнівних землетрусів

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Жителі зони лиха, які не бажають залишатися в наметових містечках, будуть забезпечені орендною платою за житло терміном на рік. Національний авіаперевізник країни – Turkіsh Airlines безкоштовно перевозить громадян із зони лиха та у зворотному напрямку. Відповідне доручення віддано, – заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Провокації влади

Експерти стверджують, що катастрофу спричинило «неякісне будівництво», звинувачуючи уряд у тому, що будівельники не дотримується будівельних норм, покликаних забезпечити їх сейсмостійкість. Втім влада заперечує це, і заявляє, що до такої катастрофи не можна готуватися.

Ердоган відповів критикам, сказавши, що «безчесні люди» поширюють «брехню та наклеп» щодо дій уряду.

«Неможливо пояснити горе, яке ми маємо. Я знаю, що слів недостатньо», – каже він, додаючи, що стихія торкнулася території площею 500 квадратних кілометрів і 10 міст. Він зверувся до «провокаторів», яких раніше звинувачував у поширенні «брехні» про уряд і Туреччину.

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«Я прошу всіх своїх громадян: не допускайте жодних провокацій. Не вірте їм. Ми маємо вистояти разом у такий період. Вони погані люди і говорять погані речі про нашу націю. Ми дамо їм правильну відповідь, коли прийде час.Було багато провокацій, злодіїв і крадіжок, але уряд докладе всіх зусиль, щоб запобігти цьому і знайти людей, які завдають шкоди жертвам землетрусу», – додав він.

Президент також зазначив, що завдяки режиму надзвичайного стану буде легше запобігти будь-яким спробам пограбувань та інших злочинам у зоні лиха. Усі причетні зазнають пропокарання.

Світ об'єднався для допомоги Туреччині

Втім, світова спільнота не залишилась осторонь трагедії у Туреччині. Світовий банк також долучиться до допомоги постраждалим і надасть країні $1,78 млрд Банк уже розпочав оцінку масштабів стихійного лиха та визначення пріоритетних областей для відновлення та реконструкції, йдеться у заяві банку. Ці гроші буде виділено на допомогу у проведенні рятувальних та відновлювальних робіт після руйнівних землетрусів та афтершоків, які призвели до великих людських жертв, травм та значних збитків на південному сході Туреччини, зазначається в заяві Світового банку.

У Великобританії також триває збір коштів, схвалений урядом, королівськими особами та знаменитостями. Британці уже зібрали 32,9 мільйони фунтів стерлінгів для Туреччини та Сирії. Король і королева-консорт і принц і принцеса Уельські підтримали звернення Комітету з надзвичайних ситуацій.

Катар також передасть доходи від матчу Кубка країни жертвам землетрусів. Qatar Stars League оголосила, що передасть усі кошти від продажу квитків на півфінал Кубка Катару жертвам землетрусів у Туреччині та Сирії.