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Понад 16 тис. загиблих: у Туреччині тривають пошуки жертв землетрусу

glavcom.ua
Понад 16 тис. загиблих: у Туреччині тривають пошуки жертв землетрусу
Туреччина оговтується після одного із найбільших за всю історію країни землетрусів
фото:www.afad.gov.tr

Рятувальні роботи після землетрусів у Туреччині продовжуються, фахівці не полишають надії знайти під завалами живих людей

З кожною годиною стрімко зменшуються шанси на порятунок тих, хто ще перебуває під завалами зруйнованих будівель у Туреччині та Сирії, оскільки пошуки переступили вирішальну  часову позначку, щоб знайти живих людей під завалами будівель. Про це турецьким ЗМІ заявили експерти рятувальних служб. Число загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині вже перевищило 16 тисяч осіб.

За словами  президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, станом на 18.00 9 лютого 2023 року число загиблих через землетруси в Туреччині зросло до 16 546, поранених – до 66 132, а також 6 444 будівлі вщент зруйновано.

Рятувальні роботи продовжуються і є випадки порятунку людей похилого віку та  немовлят. Людям не дозволяють зайти до вцілілих будинків через загрози повторного обвалу, тож тисячі людей або живуть просто неба, або в облаштованих наметових містечках.

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Наразі у рятувальній операції задіяно більше 113,2 тис. фахівців, та дуже багато тисяч волонтерів. Найбільша кількість рятувальників із Азербайджану – 725, Франції – 204, Україна направила 78 фахівців для допомоги і розбору завалів. 

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Станом на 9 лютого за інформацією організації AFAD у зоні лиха працюють 5,5 тис.  різноманітної техніки, 22 вантажних паромів для доставки продовольства, 160 гвинтокрилів.  Всім, хто залишився без даху над головою, роздано 1,25 млн ковдр, і побудовано 138 тис. наметів. Споруджено 95 мобільних кухонь, роздано 807 тисяч порцій супу, 3 мільйони порцій гарячої їжі,  роздано 4,6 млн пляшок води та 3,2 млн буханок хліба.

Національні авіаперевізники компанія Pеgasus та Turkish Airlines заявили, що всі бажаючі допомогти жертвам землетрусу, можуть отримати квитки на літаки і прилетіти у зону лиха, або взагалі безкоштовно, або заплативши 100 турецьких лір (або 195 грн).

Турецька асоціація фармацевтів задіяла безкоштовні мобільні аптеки у 5 провінціях зони землетрусу. Аптеки діють цілодобово, фармацевти працюють у зоні лих на добровільних засадах. Постраждалі отримають ліки безоплатно.

А глава Мін'юсту Туреччини повідомив сьогодні про початок розглядів щодо всіх осіб та компаній, причетних до будівництва будинків у зоні землетрусу, адже саме їх звинувачують у тому, що частина нових споруд (минулого та позаминулого року будівництва), завалились від дії землетрусу, наче карткові будинки.

Чи є шанс на порятунок?

Перші 72 години є вирішальними у пошуку людей, які постраждали від обвалення будівлі чи інших стихійних лих. Вони можуть бути поранені або не мати доступу до води. За словами професора катастроф та охорони здоров'я в Університетського коледжу Лондона Ілана Кельмана, понад 90% постраждалих від землетрусу рятують упродовж перших трьох днів.

Це число може значно змінюватись в залежності від погоди, афтершоків та того, як швидко рятувальні команди та обладнання можуть прибути на місце події. Всі ці фактори нині суперечать зусиллям у Туреччині та Сирії. «Як правило, не землетрус вбиває людей, їх вбиває зруйнована інфраструктура», – каже Калман. Втім, погода явно проти того, аби допомогти рятувальникам. Зараз у регіоні вдень +7 градусів тепла, а вночі температура опускається до -5. Є сніг, ожеледиця та потужний вітер, який перешкоджає рятувальникам та волонтерам проводити роботи. 

Загроза нових катастроф

Крім того, потужні землетруси у Туреччині призвели до геологічного зрушення, що може призвести до наступних великих землетрусів у країні. Зокрема, Аравійська плита, на якій розміщується країна, перемістилася приблизно на три метри.

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Про це повідомив професор-геолог, президент Національного інституту геофізики та вулканології Італії Карло Доніолі. «Ми знаємо, що розлом був активований щонайменше на 150 кілометрів зі зміщенням  понад три метри», – сказав науковець. У мережі уже показали, як насправді виглядає зміщення літосферної плити у Туреччині, неподалік від епіцентру землетрусу.

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Як повідомляє видання NewsBulletin, Карло Доніолі зауважив, що аравійська плита перемістилася приблизно на 3 метри в напрямку з північного сходу на південний захід відносно Анатолійської плити. 

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Теги: Україна Реджеп Таїп Ердоган Туреччина вітер землетрус інфраструктура президент

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