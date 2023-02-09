Понад 16 тис. загиблих: у Туреччині тривають пошуки жертв землетрусу

Туреччина оговтується після одного із найбільших за всю історію країни землетрусів

Рятувальні роботи після землетрусів у Туреччині продовжуються, фахівці не полишають надії знайти під завалами живих людей

З кожною годиною стрімко зменшуються шанси на порятунок тих, хто ще перебуває під завалами зруйнованих будівель у Туреччині та Сирії, оскільки пошуки переступили вирішальну часову позначку, щоб знайти живих людей під завалами будівель. Про це турецьким ЗМІ заявили експерти рятувальних служб. Число загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині вже перевищило 16 тисяч осіб.

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За словами президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, станом на 18.00 9 лютого 2023 року число загиблих через землетруси в Туреччині зросло до 16 546, поранених – до 66 132, а також 6 444 будівлі вщент зруйновано.

Deprem bölgelerinde yağmalama devam ediyor. pic.twitter.com/fJb7BscBi4 Будь ласка, читайте текст після реклами February 9, 2023

Рятувальні роботи продовжуються і є випадки порятунку людей похилого віку та немовлят. Людям не дозволяють зайти до вцілілих будинків через загрози повторного обвалу, тож тисячі людей або живуть просто неба, або в облаштованих наметових містечках.

Наразі у рятувальній операції задіяно більше 113,2 тис. фахівців, та дуже багато тисяч волонтерів. Найбільша кількість рятувальників із Азербайджану – 725, Франції – 204, Україна направила 78 фахівців для допомоги і розбору завалів.

Станом на 9 лютого за інформацією організації AFAD у зоні лиха працюють 5,5 тис. різноманітної техніки, 22 вантажних паромів для доставки продовольства, 160 гвинтокрилів. Всім, хто залишився без даху над головою, роздано 1,25 млн ковдр, і побудовано 138 тис. наметів. Споруджено 95 мобільних кухонь, роздано 807 тисяч порцій супу, 3 мільйони порцій гарячої їжі, роздано 4,6 млн пляшок води та 3,2 млн буханок хліба.

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Національні авіаперевізники компанія Pеgasus та Turkish Airlines заявили, що всі бажаючі допомогти жертвам землетрусу, можуть отримати квитки на літаки і прилетіти у зону лиха, або взагалі безкоштовно, або заплативши 100 турецьких лір (або 195 грн).

Турецька асоціація фармацевтів задіяла безкоштовні мобільні аптеки у 5 провінціях зони землетрусу. Аптеки діють цілодобово, фармацевти працюють у зоні лих на добровільних засадах. Постраждалі отримають ліки безоплатно.

А глава Мін'юсту Туреччини повідомив сьогодні про початок розглядів щодо всіх осіб та компаній, причетних до будівництва будинків у зоні землетрусу, адже саме їх звинувачують у тому, що частина нових споруд (минулого та позаминулого року будівництва), завалились від дії землетрусу, наче карткові будинки.

Чи є шанс на порятунок?

Перші 72 години є вирішальними у пошуку людей, які постраждали від обвалення будівлі чи інших стихійних лих. Вони можуть бути поранені або не мати доступу до води. За словами професора катастроф та охорони здоров'я в Університетського коледжу Лондона Ілана Кельмана, понад 90% постраждалих від землетрусу рятують упродовж перших трьох днів.

Це число може значно змінюватись в залежності від погоди, афтершоків та того, як швидко рятувальні команди та обладнання можуть прибути на місце події. Всі ці фактори нині суперечать зусиллям у Туреччині та Сирії. «Як правило, не землетрус вбиває людей, їх вбиває зруйнована інфраструктура», – каже Калман. Втім, погода явно проти того, аби допомогти рятувальникам. Зараз у регіоні вдень +7 градусів тепла, а вночі температура опускається до -5. Є сніг, ожеледиця та потужний вітер, який перешкоджає рятувальникам та волонтерам проводити роботи.

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Загроза нових катастроф

Крім того, потужні землетруси у Туреччині призвели до геологічного зрушення, що може призвести до наступних великих землетрусів у країні. Зокрема, Аравійська плита, на якій розміщується країна, перемістилася приблизно на три метри.

Про це повідомив професор-геолог, президент Національного інституту геофізики та вулканології Італії Карло Доніолі. «Ми знаємо, що розлом був активований щонайменше на 150 кілометрів зі зміщенням понад три метри», – сказав науковець. У мережі уже показали, як насправді виглядає зміщення літосферної плити у Туреччині, неподалік від епіцентру землетрусу.

Як повідомляє видання NewsBulletin, Карло Доніолі зауважив, що аравійська плита перемістилася приблизно на 3 метри в напрямку з північного сходу на південний захід відносно Анатолійської плити.