З-під завалів у Туреччині врятували українку та її 4-річного сина

Стан здоров'я матері та сина задовільний

У Туреччині рятувальникам вдалося дістатися до народженої в Україні Олени Акгьоль та її 4-річного сина Юкселя, які перебували під завалами внаслідок землетрусу. Про це повідомляє CNN Turk.

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Зазначається, що спочатку витягли хлопчика. Жінку діставали з-під уламків за допомогою ретельної операції й передали медичним бригадам. Наразі відомо, що стан здоров'я матері та сина задовільний.

Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

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Кількість загиблих внаслідок трагедії вже сягнула понад 20 тисяч. Досі тривають пошуки жертв землетрусу.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запровадив на три місяці режим надзвичайного стану в десяти провінціях, що постраждали від стихійного лиха.

Раніеше повідомлялося, що двох громадян України, яких вважали загиблими внаслідок землетрусу в Туреччині, врятували з-під завалів будинку.



