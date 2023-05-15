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Угорщина блокує надання Україні військової допомоги ЄС у розмірі €500 млн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Угорщина блокує надання Україні військової допомоги ЄС у розмірі €500 млн
Керівництво Угорщини відмовилося надати Україні будь-яку військову техніку
фото з відкритих джерел

Транш на суму 500 млн дол. мав бути виплачений наступного понеділка

Будапешт заблокувала виплату восьмого траншу коштів із Європейського фонду миру (EPF) на озброєння для України. Про це повідомляє ANSA.

Транш на суму €500 млн мав бути виплачений наступного понеділка. Будапешт нібито зажадав «гарантій» того, що EPF збереже свій «глобальний» обрій у майбутньому і не використовуватиметься виключно для озброєння Києва.

Нагадаємо, що керівництво Угорщини відмовилося надати Україні будь-яку військову техніку.

Крім того, уряд у Будапешті не дозволяє іншим членам ЄС чи НАТО доставляти через територію Угорщини обладнання до України.

Угорщина раніше блокувала схвалення пакету допомоги Україні у розмірі 18 млрд євро, знявши своє вето лише після того, як інші країни погодилися зменшити суму коштів ЄС, заморожених відповідно до нового механізму верховенства закону.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Дональда Трампа знову стати президентом США. Завдяки цьому війна в Україні, на його думку, завершиться.

Теги: Європейський союз Україна Угорщина

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