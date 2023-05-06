Прем'єр Угорщини викликав скандал своєю заявою про Закарпаття

Віктор Орбан зробив скандальну заяву про приналежність частини України до Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні

Про це Орбан сказав у етері Radio Kossuth, повідомляє УНІАН.

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Така заява пролунала у радіоетері, проте вона не увійшла до підсумкового матеріалу, який було викладено на YouTube.

«Втрати українців – це й наші втрати… В Україні теж живуть угорці, частина України – це давня угорська земля, яка зараз належить Україні. Закарпатські угорці не іммігрували, їх туди не занесло вітром. Вони завжди там жили, це їхня країна, це їхня земля. Вони теж гинуть у війні. Ми, угорці, подвійно мотивовані принести мир в Україну і завжди шукаємо можливості зробити свій внесок у справу миру», – розповів Орбан.

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В ході того ж інтерв'ю Орбан висловив сумніви в неминучій поразці Росії.

«У мене не вистачить фантазії уявити, що хтось може перемогти ядерну державу. Думати, що росіяни склавши руки будуть дивитися, як їх перемагають, ламають їх політичну систему, вбивають їх президента, влаштовують атаку дронів над Червоною площею, вірити, що вони будуть мовчки дивитися і змиряться з військовою поразкою, можуть ті, хто не виріс з дитячого віку. Так в казці буває, в реальності немає», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Дональда Трампа знову стати президентом США. Завдяки цьому війна в Україні, на його думку, завершиться.