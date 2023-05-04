Орбан знайшов «вихід», як завершити війну

Угорський прем’єр Трампу: «Поверніться, пане президенте, зробіть Америку знову великою»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Дональда Трампа знову стати президентом США. Завдяки цьому війна в Україні, на його думку, завершиться. Про це він сказав у четвер на конференції у Будапешті, передає Bloomberg.

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«Я впевнений, якби президент Трамп був сьогодні президентом, то не було би війни, яка завдала шкоди Європі та Україні. Поверніться, пане президенте, зробіть Америку знову великою і принесіть нам мир», – заявив Орбан.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Орбан назвав Україну «фінансово неіснуючою державою», нарікаючи, що Європа допомагає їй фінансувати багато базових потреб, та заявив, що без цієї підтримки «війна одразу закінчиться». МЗС України відреагувало гостро: нагадало, що Угорщина так само залежить від коштів ЄС.

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Також Орбан скандально відреагував на перспективу вступу України в НАТО.