Угорщина погрожує заблокувати санкції ЄС: названо причину

Петер Сіярто вважає неприйнятим, що OTP Bank потрапив до списку міжнародних прихильників війни в Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через включення Україною угорського OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту буде важко домовитися з Євросоюзом про нові санкції проти РФ. Про це повідомляє Euronews.

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«Це скандально і неприйнятно, що OTP Bank було включено до списку міжнародних спонсорів війни в Україні. Це разюче. Це обурливо. Це скандал», – сказав Сійярто.

Очільник МЗС Угорщини заявив, що діяльність фінустанови відповідає міжнародним стандартам і законам.

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«Я чітко дав зрозуміти на засіданні Ради міністрів закордонних справ, що нам дуже важко навіть вступити в переговори щодо 11-го пакету санкцій, поки OTP є в цьому українському списку. Вимагаємо від українців вилучити OTP зі списку!» – сказав Сійярто.

Тиждень тому Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що внесло до списку найбільший угорський банк через те, що він, на їхню думку, співпрацює з Росією-агресором і продовжує вести бізнес у Росії.

До слова, Угорщина відмовилася проводити наступний чемпіонат Європи з фігурного катання, пов'язуючи це з наслідками війни в Україні.