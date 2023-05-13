Орбан провокаційно висловився про Європейський Союз
Антиєвропейська риторика посилилась в уряді Орбана після того, як ЄС почав тиснути на Угорщину у фінансовому плані
Голова угорського уряду Віктор Орбан розкритикував Європейський Союз та поставив під сумнів доцільність його існування. Про це він заявив під час виступу в місті Веспрем, інформує Bloomberg.
«Сучасна форма європейської співпраці була зумовлена двома місіями: мир і добробут. Якщо він не може виконати дві свої первісні місії, то який сенс у ЄС?», – сказав Орбан.
Антиєвропейська риторика посилилась в уряді Орбана після того, як ЄС почав тиснути на Угорщину у фінансовому плані через суперечки у питанні верховенства закону і корупції. Раніше Брюссель призупинив надання Угорщині 30 морд євро допомоги, доки Будапешт не почне виконувати взяті на себе зобов’язання.
Після цього з’явилося багато припущень, що Віктор Орбан зрештою виведе свою країну з Євросоюзу, однак у Будапешті це неодноразово заперечували.
Орбан вимагає від ЄС скасувати санкції проти Росії, які були накладені за агресію проти України. Він також звинувачує Брюссель у поглиблені рецесії в Угорщині і закликає припинити допомагати Україні.
Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні.
Також Орбан закликав Дональда Трампа знову стати президентом США. Завдяки цьому війна в Україні, на його думку, завершиться.
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