Орбан провокаційно висловився про Європейський Союз

Антиєвропейська риторика посилилась в уряді Орбана після того, як ЄС почав тиснути на Угорщину у фінансовому плані

Голова угорського уряду Віктор Орбан розкритикував Європейський Союз та поставив під сумнів доцільність його існування. Про це він заявив під час виступу в місті Веспрем, інформує Bloomberg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сучасна форма європейської співпраці була зумовлена двома місіями: мир і добробут. Якщо він не може виконати дві свої первісні місії, то який сенс у ЄС?», – сказав Орбан.

Антиєвропейська риторика посилилась в уряді Орбана після того, як ЄС почав тиснути на Угорщину у фінансовому плані через суперечки у питанні верховенства закону і корупції. Раніше Брюссель призупинив надання Угорщині 30 морд євро допомоги, доки Будапешт не почне виконувати взяті на себе зобов’язання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після цього з’явилося багато припущень, що Віктор Орбан зрештою виведе свою країну з Євросоюзу, однак у Будапешті це неодноразово заперечували.

Орбан вимагає від ЄС скасувати санкції проти Росії, які були накладені за агресію проти України. Він також звинувачує Брюссель у поглиблені рецесії в Угорщині і закликає припинити допомагати Україні.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні.

Також Орбан закликав Дональда Трампа знову стати президентом США. Завдяки цьому війна в Україні, на його думку, завершиться.

Будь ласка, читайте текст після реклами