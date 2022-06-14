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    Економіка

    Усі повтікали? Зустріч Путіна та міжнародних інвесторів скасована

    На міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі Володимир Путін відмовився від основних міжнародних зустрічей, з жіурналістами та інвесторами - Усі повтікали? Зустріч Путіна та міжнародних інвесторів скасована
    На міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі Володимир Путін відмовився від основних міжнародних зустрічей, з жіурналістами та інвесторами
    фото з російських ЗМІ

    Замість іноземних журналістів президент Росії розмовлятиме з воєнними пропагандистами

    Володимир Путін змінив формат своєї участі у щорічному Петербурзькому міжнародному економічному форумі, обмеживши контакти з іноземними учасниками заходу. Про це в інтерв’ю кремлівському інформагентству ТАСС заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

    Зокрема, організатори скасували традиційну зустріч Путіна із керівництвом міжнародних компаній – міжнародних інвесторів. Пєсков підтвердив, що такої зустрічі цьогоріч не буде. Максимум, на що іноземці, які приїдуть до Санкт-Петербурга, можуть розраховувати – це якісь окремі зустрічі, які Кремль поки що «не виключає», але й не гарантує.

    Також Володимир Путін відмовився від іншого традиційного заходу – зустрічі із головними редакторами міжнародних інформаційних агентств. Натомість хазяїн Кремля зустрінеться із вітчизняними медіа пропагандистами, які працюють на окупованих та захоплених територіях України.

    «Президент, розставляючи в наш час належні пріоритети, проведе зустріч із військовими кореспондентами, з керівниками інформаційних підрозділів та з керівниками російських ЗМІ», – пояснив Дмитро Пєсков.

    Нагадаємо, що Пєсков визнав – економічна ситуація в Росії є важкою, а Путін уже готує технічну інтелігенцію РФ до ізоляції країни.

    Додамо, що Кремль анонсував «надзвичайно важливу» промову Путіна, яку той зробить на економічному форумі у Санкт-Петербурзі.

    Теги: росія ЗМІ путін журналіст
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    Усі повтікали? Зустріч Путіна та міжнародних інвесторів скасована