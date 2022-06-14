Кремль анонсував «надзвичайно важливу» промову Путіна

Путін виступить на форумі у Петербурзі

Представник Кремля зазначив, що 2022 рік ознаменувався «ідеальним системним штормом»

Президент РФ Володимир Путін виступить із «надзвичайно важливою» промовою на пленарній сесії майбутнього Петербурзького міжнародного економічного форуму. Про це в інтерв'ю ТАСС заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Розвиток Росії, санкції, інфляція, світова криза – головні питання, про які говоритиме Путін у своєму виступі на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ).

За словами Пєскова, він упевнений, що Путін торкнеться теми антиросійських санкцій та їхнього впливу на ціни на енергетику та продукти харчування.

«Звичайно ж, про це неможливо не говорити, і я впевнений, що президент говоритиме про це. Звичайно, цього року його мова на форумі буде надзвичайно важливою», – наголосив прессекретар Путіна.

Представник Кремля також зазначив, що 2022 рік ознаменувався «ідеальним системним штормом».

XXV Петербурзький міжнародний економічний форум відбудеться 15-18 червня 2022 року. Виступ Володимира Путіна на пленарному засіданні відбудеться 17 червня.

Нагадаємо, ціна збереження обличчя для пана Путіна буде набагато вищою, ніж відверта поразка російських військ в Україні. Таку думку у інтерв’ю Foreign Policy висловив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Крім того, Генсек НАТО розповів, чим закінчиться «війна на виснаження» в Україні

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