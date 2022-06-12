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    Політика

    Берлусконі поскаржився, що не зміг додзвонитися до свого друга Путіна

    Берлусконі та Путін були хорошими друзями&nbsp; - Берлусконі поскаржився, що не зміг додзвонитися до свого друга Путіна
    Берлусконі та Путін були хорошими друзями 
    фото з відкритих джерел

    Експрем’єр Італії зробив два телефонні дзвінки до російського диктатора на початку вторгнення

    Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі після початку повномасштабного російського вторгнення двічі дзвонив Володимирові Путіну. Однак із боку диктатора «відповіді не було». Про це повідомляє видання Il Messaggero.

    За словами експрем’єра, після цього він утримався від подальших спроб зв'язатися із президентом РФ.

    «Я нічого не чув від Путіна останнім часом. Ми були дуже хорошими друзями, я зробив два телефонні дзвінки на початку цієї війни і не отримав жодної відповіді», – сказав Берлусконі.

    Експрем'єр також висловився про майбутнє російсько-української війни. «Я вважаю небезпечним розвиток подій в Україні, тому що я не бачу можливості негайного припинення бойових дій», – додав він.

    Раніше Берлусконі закликав до переговорів із Путіним. На думку італійського політика, «мир має бути досягнутий якнайшвидше», і Європа має спробувати «переконати українців прийняти запити Путіна». Також експрем'єр критично оцінив постачання зброї Україні та запровадження санкцій проти РФ.

    Опісля колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, виступаючи перед прихильниками своєї партії «Вперед, Італія», сказав, що розчарований у російському президенті Володимирі Путіні через війну проти України.

    Теги: росія окупанти війна Європа Італія партії політика Україна окупація #stoprussia
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    Берлусконі поскаржився, що не зміг додзвонитися до свого друга Путіна