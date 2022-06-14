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  4. Кремль визнав: ситуація в Росії важка, але є «позитив»
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    Економіка

    Кремль визнав: ситуація в Росії важка, але є «позитив»

    Речник Путіна визнав, що економічна ситуація в Росії важка, а сам Путін готує країну до ізоляції, маскуючи її під &laquo;промисловий суверенітет&raquo; - Кремль визнав: ситуація в Росії важка, але є «позитив»
    Речник Путіна визнав, що економічна ситуація в Росії важка, а сам Путін готує країну до ізоляції, маскуючи її під «промисловий суверенітет»
    фото з російських ЗМІ

    Путін готує Росію до ізоляції

    Російська влада визнала серйозність проблем, якими обернулося повномасштабне військове вторгнення на територію України. Про це в інтерв’ю кремлівському інформагентству ТАСС заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

    Коментуючи слова журналіста про непрості часи у російській економіці, Пєсков заявив ще різкіше: «Ситуація нелегка, швидше, її можна охарактеризувати як важку в плані цієї безпрецедентної економічної війни».

    При цьому речник Путіна намагався знайти позитив навіть в умовах «важких ситуації». Пєсков заявив, що після санкцій Заходу РФ переорієнтується на Схід і буде співпрацювати із Індонезією та Філіппінами.

    Але у цьому ж інтерв’ю прессекретар президента Росії зізнався – під час підготовки до Петербурзького міжнародного економічного форуму Володимир Путін на зустрічі із вітчизняними спеціалістами натякнув на майбутню ізоляцію Російської Федерації.

    «Путін зустрічався з молодими інженерами, підприємцями, вченими, які теж братимуть участь у цьому форумі, і він багато говорив про нашу суверенність – і технологічну, і виробничу, і промислову, і торгову і т. ін.», – заявив речник хазяїна Кремля.

    Нагадаємо, 9 червня Дмитро Пєсков заявив, що Росія за десять років має перетворитися на технологічний «острів», на якому РФ буде сама виробляти потрібні для себе товари і продукти, а також за власним бажанням відключати інтернет-ресурси, зокрема, соцмережі чи месенджери.

    Додамо, що Кремль анонсував «надзвичайно важливу» промову Путіна, яку той зробить на економічному форумі у Санкт-Петербурзі.

    Теги: росія економіка криза
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    Кремль визнав: ситуація в Росії важка, але є «позитив»