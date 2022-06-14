Кремль визнав: ситуація в Росії важка, але є «позитив»

Речник Путіна визнав, що економічна ситуація в Росії важка, а сам Путін готує країну до ізоляції, маскуючи її під «промисловий суверенітет»

Путін готує Росію до ізоляції

Російська влада визнала серйозність проблем, якими обернулося повномасштабне військове вторгнення на територію України. Про це в інтерв’ю кремлівському інформагентству ТАСС заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Коментуючи слова журналіста про непрості часи у російській економіці, Пєсков заявив ще різкіше: «Ситуація нелегка, швидше, її можна охарактеризувати як важку в плані цієї безпрецедентної економічної війни».

При цьому речник Путіна намагався знайти позитив навіть в умовах «важких ситуації». Пєсков заявив, що після санкцій Заходу РФ переорієнтується на Схід і буде співпрацювати із Індонезією та Філіппінами.

Але у цьому ж інтерв’ю прессекретар президента Росії зізнався – під час підготовки до Петербурзького міжнародного економічного форуму Володимир Путін на зустрічі із вітчизняними спеціалістами натякнув на майбутню ізоляцію Російської Федерації.

«Путін зустрічався з молодими інженерами, підприємцями, вченими, які теж братимуть участь у цьому форумі, і він багато говорив про нашу суверенність – і технологічну, і виробничу, і промислову, і торгову і т. ін.», – заявив речник хазяїна Кремля.

Нагадаємо, 9 червня Дмитро Пєсков заявив, що Росія за десять років має перетворитися на технологічний «острів», на якому РФ буде сама виробляти потрібні для себе товари і продукти, а також за власним бажанням відключати інтернет-ресурси, зокрема, соцмережі чи месенджери.

Додамо, що Кремль анонсував «надзвичайно важливу» промову Путіна, яку той зробить на економічному форумі у Санкт-Петербурзі.