  1. Головна
  2. Світ
  3. Економіка
  4. В Італії скасували сотні авіарейсів через страйк
рус
    Економіка

    В Італії скасували сотні авіарейсів через страйк

    Через страйк в Італії скасували сотні рейсів - В Італії скасували сотні авіарейсів через страйк
    Через страйк в Італії скасували сотні рейсів
    фото з відкритих джерел

    Страйки були організовані співробітниками Ryanair, easyJet та Volotea

    Сотні рейсів були скасовані в Італії в неділю через кількагодинний страйк співробітників авіаційної галузі. Про це пише АР.

    «Кілька сотень рейсів було скасовано в Італії у неділю, головний день для подорожей, через чотиригодинний страйк співробітників лоукостів й контролерів авіаруху», – йдеться у матеріалі.

    Зазначається, що скасовано було близько півтисячі рейсів. Зокрема, в Римі в аеропорту Фьюмічіно було скасовано близько сотні рейсів, в Чампіно – близько 10 національних і міжнародних рейсів. У Мілані загалом скасували понад 150 рейсів, Бергамо – 27, Турині – 17, Венеції – 29, Болоньї – 40, Неаполі – 80.

    «Авіатори вимагають вищої оплати праці, а також покращення умов праці, в тому числі харчування під час довгих змін», – стверджує АР.

    За даними міністерства транспорту Італії, страйки були організовані співробітниками Ryanair, easyJet та Volotea.

    До цього страйку італійські аеропорти загалом поставали з меншими проблемами, ніж летовища інших країн, які переживають суттєві затримки через нестачу персоналу.

    Нагадаємо, Паризький аеропорт «Руассі - Шарль-де-Голль» скасував десятки рейсів. Причиною тому став страйк працівників.

    Теги: Італія аеропорт авіаперевезення Ryanair страйк авіарейс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Італії скасували сотні авіарейсів через страйк