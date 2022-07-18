В Італії скасували сотні авіарейсів через страйк

Через страйк в Італії скасували сотні рейсів

Страйки були організовані співробітниками Ryanair, easyJet та Volotea

Сотні рейсів були скасовані в Італії в неділю через кількагодинний страйк співробітників авіаційної галузі. Про це пише АР.

«Кілька сотень рейсів було скасовано в Італії у неділю, головний день для подорожей, через чотиригодинний страйк співробітників лоукостів й контролерів авіаруху», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що скасовано було близько півтисячі рейсів. Зокрема, в Римі в аеропорту Фьюмічіно було скасовано близько сотні рейсів, в Чампіно – близько 10 національних і міжнародних рейсів. У Мілані загалом скасували понад 150 рейсів, Бергамо – 27, Турині – 17, Венеції – 29, Болоньї – 40, Неаполі – 80.

«Авіатори вимагають вищої оплати праці, а також покращення умов праці, в тому числі харчування під час довгих змін», – стверджує АР.

За даними міністерства транспорту Італії, страйки були організовані співробітниками Ryanair, easyJet та Volotea.

До цього страйку італійські аеропорти загалом поставали з меншими проблемами, ніж летовища інших країн, які переживають суттєві затримки через нестачу персоналу.

Нагадаємо, Паризький аеропорт «Руассі - Шарль-де-Голль» скасував десятки рейсів. Причиною тому став страйк працівників.