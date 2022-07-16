Поставки зброї Україні з Італії під загрозою

Через політичну кризу можуть бути заблоковані важливі рішення уряду Італії

Політична криза в Італії, спровокована можливою відставкою прем’єр-міністра Маріо Драгі, може позбавити Україну військової підтримки в боротьбі проти російської агресії. Йдеться про постачання необхідного озброєння. Про це сказав у телефонному глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо в інтерв’ю Politico.

Він звинуватив критиків Драгі в тому, що вони виконують роботу президента РФ Путіна, і закликав не валити уряд під час голосування за недовіру наступного тижня в італійському парламенті.

Якщо уряд розвалиться, він продовжуватиме виконувати обов’язки з обмеженими повноваженнями до виборів, сказав міністр. Це може призвести до паралічу, оскільки в уряду не буде повноважень продовжувати озброювати Україну, підписувати енергетичні контракти.

«Якщо уряд впаде в середу, ми не матимемо повноважень підписувати будь-які нові енергетичні контракти, і це серйозно, тому що ми прямуємо до зими», – сказав міністр.

Ді Майо підкреслив, що саме Драгі є одним із найбільш жорстких західних лідерів, які протистоять політиці Путіна. «Оскільки Італія є ключовим членом західного альянсу, який протистоїть вторгненню Росії в Україну, Драгі був одним із перших, хто запропонував жорсткі санкції та заморожування російських валютних резервів, а також підтримав кандидатство України в ЄС», – зауважив міністр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час візиту до Ірпеня запевнив, що Україна отримає допомогу для відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.

14 липня Драгі оголосив про відставку після того, як популістська партія «Рух 5 Зірок» відмовилася брати участь в урядовій коаліції.

Але президент Італії Серджіо Матарелла не прийняв відставку Драгі.