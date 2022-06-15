Ватажок «ДНР» та таліби стали гостями економічного форуму у Петербурзі

Гостей зустрічала робот на ім’я «Дуняша», яка питає ім’я в людини й пропонує морозиво та каву

На Петербурзький міжнародний форум як закордонні гості приїхали представники афганського Талібану та ватажок невизнаного збройного формування «ДНР» Денис Пушилін. Про це повідомляє Meduza.

На честь відкриття заходу губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов та Денис Пушилін разом здійснили залп із гармати в Петропавлівській фортеці.

У кулуарах форуму помітили заступника керівника «торгової палати Афганістану», який є представником екстремістського угруповання Талібан. Російські пропагандисти взяли в нього бліц-інтерв’ю, в якому він поділився планами закупки в РФ двох мільйонів тонн зерна і п’яти тисяч тонн нафти.

Також представник Талібану сказав, що «10-20 днів тому» до Афганістану приїжджали російські бізнесмени.

На форумі помітили російського естрадного виконавця Філіпа Кіркорова й пранкерів «Вована і Лексуса». Вони прославились інсценуванням дзвінків міжнародним лідерам і стали запрошеними експертами в панелі «Fake news у добу глобалізації».

Крім того, гостей зустрічала робот на ім’я «Дуняша», яка питає ім’я в людини й пропонує морозиво та каву. Окрім цього, на екранах помітили мультиплікацію пачки харчової соди з людськими кінцівками, очима й ротом.

17 червня на форумі чекають прибуття російського президента Володимира Путіна.

Цього року Путін записав звернення до гостей форуму за 10 днів до відкриття заходу. У ньому він, на противагу попереднім рокам, вилаяв західних партнерів. Він звинуватив західних лідерів у провокуванні продовольчої кризи у світі через «нераціональні санкції».

Петербурзький міжнародний економічний форум проводять з 1997 року, із 2005 року в ньому щорічно брав участь президент РФ. Неформально це вважали одним із головних міжнародних заходів у Росії, куди злітались топ-менеджери російських компаній, міжнародні політичні лідери та лобісти західних компаній.

У минулі роки у форумі брали участь зокрема президенти України Віктор Ющенко, Франції Еммануель Макрон, Фінляндії Саулі Нійністе, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, канцлерка Німеччини Анґела Меркель тощо.

Нагадаємо, що іншими особливостями цього річного економічного форуму у Петербурзі буде відсутність зустрічей Путіна із міжнародними журналістами та інвесторами, які відбувалися раніше кожного року.

А також під час виступу на форумі президент Росії планує зробити якусь «надзвичайно важливу заяву», яку саме – Кремль поки що приховує.