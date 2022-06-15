Яка зброя увійшла до нового пакету допомоги від США: перелік
Зброя для ЗСУ коштуватиме приблизно $1 млрд
Новий пакет американської військової допомоги включає: додаткову артилерію, озброєння берегової оборони, боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.
За його словами, Україна отримає:
- 18 одиниць 155-мм гаубиць;
- 36 тисяч 155-мм снарядів;
- 18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;
- додаткові снаряди до Himars;
- чотири автомобілі для ремонту техніки;
- дві системи берегової охорони із ракетами Harpoon;
- тисячі захищених радіостанцій;
- тисячі оптичних пристроїв, зокрема і нічного бачення.
Нагадаємо, 15 червня Білий дім оголосив про нову військову допомогу Україні на суму приблизно $1 млрд, включно із протикорабельними ракетними системами, артилерійськими ракетами та снарядами для гаубиць.
Також Україна отримає від Німеччини реактивні системи залпового вогню – офіційно.
Як відомо, у Брюсселі 15 червня стартувала зустріч начальників штабів та міністрів оборони з усього світу, де обговорять військову допомогу Україні. На зустрічі присутні очільник Міноборони України Олексій Рєзніков, а також пані посол України в НАТО Наталія Галібаренко.
Нагадаємо, стало відомо, яку зброю Україна вже отримала від США.
Із початку путінської війни проти України, президент Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки Україні.