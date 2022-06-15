Яка зброя увійшла до нового пакету допомоги від США: перелік

США спрямують додаткову допомогу для захисту від РФ

Зброя для ЗСУ коштуватиме приблизно $1 млрд

Новий пакет американської військової допомоги включає: додаткову артилерію, озброєння берегової оборони, боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

За його словами, Україна отримає:

18 одиниць 155-мм гаубиць;

36 тисяч 155-мм снарядів;

18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;

додаткові снаряди до Himars;

чотири автомобілі для ремонту техніки;

дві системи берегової охорони із ракетами Harpoon;

тисячі захищених радіостанцій;

тисячі оптичних пристроїв, зокрема і нічного бачення.

Нагадаємо, 15 червня Білий дім оголосив про нову військову допомогу Україні на суму приблизно $1 млрд, включно із протикорабельними ракетними системами, артилерійськими ракетами та снарядами для гаубиць.

Також Україна отримає від Німеччини реактивні системи залпового вогню – офіційно.

Як відомо, у Брюсселі 15 червня стартувала зустріч начальників штабів та міністрів оборони з усього світу, де обговорять військову допомогу Україні. На зустрічі присутні очільник Міноборони України Олексій Рєзніков, а також пані посол України в НАТО Наталія Галібаренко.

Нагадаємо, стало відомо, яку зброю Україна вже отримала від США.

Із початку путінської війни проти України, президент Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки Україні.

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