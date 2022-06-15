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  4. Яка зброя увійшла до нового пакету допомоги від США: перелік
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    Політика

    Яка зброя увійшла до нового пакету допомоги від США: перелік

    США спрямують додаткову допомогу для захисту від РФ - Яка зброя увійшла до нового пакету допомоги від США: перелік
    США спрямують додаткову допомогу для захисту від РФ
    фото: Генштаб

    Зброя для ЗСУ коштуватиме приблизно $1 млрд

    Новий пакет американської військової допомоги включає: додаткову артилерію, озброєння берегової оборони, боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

    За його словами, Україна отримає:

    • 18 одиниць 155-мм гаубиць;
    • 36 тисяч 155-мм снарядів;
    • 18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;
    • додаткові снаряди до Himars;
    • чотири автомобілі для ремонту техніки;
    • дві системи берегової охорони із ракетами Harpoon;
    • тисячі захищених радіостанцій;
    • тисячі оптичних пристроїв, зокрема і нічного бачення.

    Нагадаємо, 15 червня Білий дім оголосив про нову військову допомогу Україні на суму приблизно $1 млрд, включно із протикорабельними ракетними системами, артилерійськими ракетами та снарядами для гаубиць.

    Також Україна отримає від Німеччини реактивні системи залпового вогню – офіційно.

    Як відомо, у Брюсселі 15 червня стартувала зустріч начальників штабів та міністрів оборони з усього світу, де обговорять військову допомогу Україні. На зустрічі присутні очільник Міноборони України Олексій Рєзніков, а також пані посол України в НАТО Наталія Галібаренко.

    Нагадаємо, стало відомо, яку зброю Україна вже отримала від США.

    Із початку путінської війни проти України, президент Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки Україні.

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    Теги: росія окупанти США ЗСУ міністр зброя війна Україна боєприпаси озброєння окупація #stoprussia
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    Яка зброя увійшла до нового пакету допомоги від США: перелік