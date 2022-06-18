США призупинили продаж Україні безпілотників – Reuters

У США побоюються, що радар і обладнання для спостереження на цих дронах можуть створити загрозу безпеці США, якщо вони потраплять до рук Росії

США призупинили продаж Україні чотирьох ударних дронів MQ-1C Grey Eagle через побоювання, що його складне обладнання для спостереження може потрапити до рук ворога. Про це пише Reuters із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Про план продажу Україні чотирьох безпілотників MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire для використання на полі бою проти Росії, вперше повідомило Reuters на початку червня.

Зазначається, що технічне заперечення проти продажу було висунуто під час глибшої перевірки Управлінням безпеки оборонних технологій Пентагону, якому доручено захистити високоцінну технологію від рук ворога.

Зокрема у США побоюються, що радар і обладнання для спостереження на цих дронах можуть створити загрозу безпеці Сполучених Штатів, якщо вони потраплять до рук Росії. За даними джерел Reuters, це застереження було проігноровано під час первинної перевірки, але це питання знову почало підійматися на зустрічах у Пентагоні наприкінці минулого тижня.

Речник Пентагону Сью Гоф зазначив, що подібні перевірки безпеки технологій є стандартною практикою для передачі засобів оборони США усім міжнародним партнерам.

Інший представник США сказав Reuters на умовах анонімності, що питання про продовження угоди наразі розглядається серед вищого керівництва в Пентагоні, але терміни ухвалення будь-якого рішення невідомі.

За словами джерел, одним із рішень, яке б посприяло передачі Україні цих дронів, була б заміна існуючих радарів і датчиків на щось менш складне, але це можуть піти місяці.

Згідно з документами армійського бюджету, Grey Eagles коштували $10 млн кожен.

Gray Eagle може літати до 30 та більше годин і здатний збирати велику кількість даних для розвідувальних цілей, а також переносити до восьми потужних ракет Hellfire.

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