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    Новини

    Шольц заявив про «абсолютну необхідність» розмов з Путіним

    Олаф Шольц переконаний, що потрібно підтримувати діалог з Володимиром Путіним на тлі війни в Україні - Шольц заявив про «абсолютну необхідність» розмов з Путіним
    Олаф Шольц переконаний, що потрібно підтримувати діалог з Володимиром Путіним на тлі війни в Україні
    фото з відкритих джерел

    Канцлер Німеччини продовжить телефонувати Путіним, як і президент Франції

    Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що говорити з президентом РФ Володимиром Путіним в умовах війни в Україні «абсолютно необхідно». Про це Шольц заявив в інтерв’ю DPA.

    Шольц заявив, що підтримувати зв'язок з президентом Росії Володимиром Путіним дуже важливо.

    «Абсолютно необхідно говорити з Путіним. Я продовжу це робити, як і президент Франції», – сказав канцлер ФРН.

    Він зазначив, що у розмовах з Путіним нагадує йому про відповідальність за наслідки війни в Україні.

    «Коли я говорю з Путіним, я кажу, приміром, ті ж речі, що й вам: будь ласка, зрозумійте, що ніякого продиктованого миру не буде. І якщо ви думаєте, що можете вкрасти землю, а потім сподіватися, що часи зміняться і все стане як і було, то ви помиляєтесь», – переконує Шольц.

    Він наголосив, що санкції проти Росії, запроваджені ще з 2014 року, працюють досі.

    «Санкції, які ми запровадили проти Росії під час війни, не зникнуть, якщо не буде чесного миру – тобто миру, який є добрим для народу України, для парламенту і прийнятний для президента України», – пояснив очільник Німеччини.

    Нагадаємо, 16 червня Шольц побував у Ірпені і неоднозначно відповів про постачання зброї Україні.

    У Києві Шольц заявив, що Німеччина допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно.

    Згодом Шольц після візиту до Києва розповів про «ілюзію Путіна».

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    Теги: росія окупанти санкції війна путін Україна президент окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Шольц заявив про «абсолютну необхідність» розмов з Путіним