Шольц заявив про «абсолютну необхідність» розмов з Путіним

Олаф Шольц переконаний, що потрібно підтримувати діалог з Володимиром Путіним на тлі війни в Україні

Канцлер Німеччини продовжить телефонувати Путіним, як і президент Франції

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що говорити з президентом РФ Володимиром Путіним в умовах війни в Україні «абсолютно необхідно». Про це Шольц заявив в інтерв’ю DPA.

Шольц заявив, що підтримувати зв'язок з президентом Росії Володимиром Путіним дуже важливо.

«Абсолютно необхідно говорити з Путіним. Я продовжу це робити, як і президент Франції», – сказав канцлер ФРН.

Він зазначив, що у розмовах з Путіним нагадує йому про відповідальність за наслідки війни в Україні.

«Коли я говорю з Путіним, я кажу, приміром, ті ж речі, що й вам: будь ласка, зрозумійте, що ніякого продиктованого миру не буде. І якщо ви думаєте, що можете вкрасти землю, а потім сподіватися, що часи зміняться і все стане як і було, то ви помиляєтесь», – переконує Шольц.

Він наголосив, що санкції проти Росії, запроваджені ще з 2014 року, працюють досі.

«Санкції, які ми запровадили проти Росії під час війни, не зникнуть, якщо не буде чесного миру – тобто миру, який є добрим для народу України, для парламенту і прийнятний для президента України», – пояснив очільник Німеччини.

Нагадаємо, 16 червня Шольц побував у Ірпені і неоднозначно відповів про постачання зброї Україні.

У Києві Шольц заявив, що Німеччина допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно.

Згодом Шольц після візиту до Києва розповів про «ілюзію Путіна».