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«Візовий бан» для росіян: Фінляндія пропонує включити обмеження до санкцій ЄС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Візовий бан» для росіян: Фінляндія пропонує включити обмеження до санкцій ЄС
Фінляндія запропонувала включити заборону видачі туристичних віз для росіян до сфери санкцій ЄС
фото: minre.gov.ua

Дані про російських громадян будуть вноситися до Шенгенської інформаційної системи (SIS)

Сьогодні, 20 вересня, Фінляндія направила Європейській комісії лист із пропозицією запровадити загальні рекомендації для всіх країн Шенгенської зони щодо скасування чи визнання недійсними віз, виданих громадянам російської федерації, а також обмежень на їхній в’їзд. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Фінляндії.

«Фінляндія просить надати рекомендацію, згідно з якою країни Шенгенської угоди, перешкоджаючи в’їзду громадян Росії на своєму кордоні, одночасно або анулюють, або скасовують візу особи, або забороняють особі в’їзд відповідно до звичайної практики Шенгену», – йдеться у заяві.

У МЗС додали, що в такому випадку дані по російському громадянину, якому заборонено в’їзд, будуть вноситися до Шенгенської інформаційної системи (SIS), що дозволить іншим державам-членам не пускати таких осіб на підставі відсутності візи або заборони на в’їзд до Шенгенської зони.

У фінському МЗС також повідомили, що на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 19 вересня Фінляндія запропонувала включити заборону видачі туристичних віз для росіян до сфери санкцій ЄС. «Фінляндія вважає важливим зробити кроки для досягнення спільної лінії ЄС щодо візових обмежень Росії», – додали у міністерстві.

Рада ЄС 9 вересня остаточно затвердила ухвалене раніше рішення про повне призупинення спрощеного візового режиму з Росією. Єврокомісар Ільва Юханссон заявила, що Європа більше не має підстав довіряти росіянам.

Угода про спрощений візовий режим між ЄС і Росією діяла з червня 2007 року. Її повне призупинення стосуватиметься всіх категорій російських мандрівників, які приїжджають до ЄС на короткий термін. Водночас Європейська комісія збирається представити додаткові вказівки країнам-членам, аби гарантувати, що це не вплине негативно на певні категорії росіян, наприклад, журналістів, дисидентів і представників громадянського суспільства.

До відома, з 19 вересня, почала діяти заборона на в'їзд громадянам Росії до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Теги: росія Європа візи Фінляндія

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