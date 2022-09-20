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Литва розглядає закриття кордонів для білорусів із шенгенськими візами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Литва розглядає закриття кордонів для білорусів із шенгенськими візами
Уряд Литви визнає, що білоруський режим також бере участь у військових діях
фото ілюстративне

У ніч на 19 вересня Литва закрила свій кордон на в’їзд для росіян

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що литовська влада розглядає заборону в’їзду до країни громадянам Білорусі за шенгенськими візами. Про це повідомляє Delfi.

«Я бачу, що білоруський режим також бере участь у військових діях та організовує гібридні атаки проти Литви, використовуючи нелегальних мігрантів. Я думаю, що це серйозні аргументи для розв'язання питання щодо білорусів», – сказала Білотайте.

Нагадаємо, Литва, Естонія, Латвія та Польща з 19 вересня закрили в'їзд для росіян, у тому числі з шенгенськими візами, виданими третіми державами.

Як відомо, 6 вересня Європейська комісія затвердила пропозицію щодо повного зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією. За новими правилами, терміни отримання «шенгену» можуть збільшитися до пів року, а збір зросте з 35 євро до 80.

Верховна Рада звернулася до ЄС із закликом заборонити видачу віз для громадян РФ.

Також міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу вирішили повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією

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Теги: росія війна Білорусь Литва

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