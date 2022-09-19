Від сьогодні росіянам заборонено в'їжджати до чотирьох країн ЄС

Заборона на в’їзд росіянам до Естонії, Латвії, Литви та Польщі набрала чинності

Громадяни РФ уже не зможуть потрапити до Естонії, Латвії, Литви та Польщі

З понеділка, 19 вересня, почала діяти заборона на в'їзд громадянам Росії до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Відтак росіяни, які мають короткострокову шенгенську візу, видану з метою туризму, спорту та відвідування культурних заходів, не зможуть потрапляти на територію Євросоюзу через ці країни.

Використовувати ці країни для транзиту росіяни також не зможуть.

Також громадяни РФ уже не зможуть потрапити до Естонії, Латвії, Литви та Польщі через Євросоюз. І ці країни не видають росіянам короткострокових туристичних віз.

Нагадаємо, Рада ЄС погодила призупинення спрощеного візового режиму з РФ. Як повідомлялося, Естонія, Латвія, Литва та Польща заборонять в'їзд російським туристам з шенгенськими візами з 19 вересня. Обмеження не стосуватимуться громадян РФ, які в'їжджатимуть для відвідування родичів чи з гуманітарних причин.

Країни Балтії та Польща вирішили закрити в'їзд у ЄС російським туристам, оскільки держави-члени Євросоюзу не досягли єдності щодо повної заборони віз для всіх громадян Росії та вирішили просто призупинити дію спрощеного візового режиму. Раніше до ініціативи балтійських країн, окрім Польщі, збиралась приєднатися Фінляндія, через яку до ЄС потрапляє найбільше росіян. Експерти припускають, що Фінляндія долучиться згодом, коли після закриття кордонів чотирма країнами кількість російських громадян, які їхатимуть до неї, зросте ще більше.