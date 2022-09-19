Головна Світ Політика
search button user button menu button

Від сьогодні росіянам заборонено в'їжджати до чотирьох країн ЄС

Альона Боженко
glavcom.ua
Від сьогодні росіянам заборонено в'їжджати до чотирьох країн ЄС
Заборона на в’їзд росіянам до Естонії, Латвії, Литви та Польщі набрала чинності
фото ілюстративне

Громадяни РФ уже не зможуть потрапити до Естонії, Латвії, Литви та Польщі

З понеділка, 19 вересня, почала діяти заборона на в'їзд громадянам Росії до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Відтак росіяни, які мають короткострокову шенгенську візу, видану з метою туризму, спорту та відвідування культурних заходів, не зможуть потрапляти на територію Євросоюзу через ці країни.

Використовувати ці країни для транзиту росіяни також не зможуть.

Також громадяни РФ уже не зможуть потрапити до Естонії, Латвії, Литви та Польщі через Євросоюз. І ці країни не видають росіянам короткострокових туристичних віз.

Нагадаємо, Рада ЄС погодила призупинення спрощеного візового режиму з РФ. Як повідомлялося, Естонія, Латвія, Литва та Польща заборонять в'їзд російським туристам з шенгенськими візами з 19 вересня. Обмеження не стосуватимуться громадян РФ, які в'їжджатимуть для відвідування родичів чи з гуманітарних причин. 

Країни Балтії та Польща вирішили закрити в'їзд у ЄС російським туристам, оскільки держави-члени Євросоюзу не досягли єдності щодо повної заборони віз для всіх громадян Росії та вирішили просто призупинити дію спрощеного візового режиму. Раніше до ініціативи балтійських країн, окрім Польщі, збиралась приєднатися Фінляндія, через яку до ЄС потрапляє найбільше росіян. Експерти припускають, що Фінляндія долучиться згодом, коли після закриття кордонів чотирма країнами кількість російських громадян, які їхатимуть до неї, зросте ще більше.

Теги: росія Польща Естонія візи Латвія Литва

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євросоюз з 12 вересня повністю призупинив спрощений візовий режим з РФ
Спрощений візовий режим ЄС з Росією перестав діяти: як це вплине на окупантів
12 вересня, 06:19
Рішення Ради Євросоюзу про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Росією набуло чинності 12 вересня  
Дев'ять країн Європи перестали приймати від росіян документи на туристичні візи 
13 вересня, 13:40
Nайванська влада засудила війну в Україні та приєдналася до санкцій проти РФ
Візовий бан. Росіян не хочуть бачити ще й в Азії
17 вересня, 10:49

Політика

Від сьогодні росіянам заборонено в'їжджати до чотирьох країн ЄС
Від сьогодні росіянам заборонено в'їжджати до чотирьох країн ЄС
Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі вторгнення Китаю
Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі вторгнення Китаю
США не бачать ознак постачання зброї з Китаю до Росії
США не бачать ознак постачання зброї з Китаю до Росії
МЗС Румунії відреагувало на скандальні заяви ексміністра про поділ України
МЗС Румунії відреагувало на скандальні заяви ексміністра про поділ України
Пелосі у Єревані засудила дії Азербайджану
Пелосі у Єревані засудила дії Азербайджану
«Агентурна криза». Банкова відреагувала на заклик ексглави МЗС Румунії розділити Україну
«Агентурна криза». Банкова відреагувала на заклик ексглави МЗС Румунії розділити Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
187K
Байден заговорив про ядерний удар: чому це поганий знак для світу
41K
Про роль Єрмака у контрнаступі. Диявол ховається в дрібницях
36K
Міноборони попередило українців: Пугачова – це наживка
35K
ЗСУ на Харківщині затрофеїли танк із цікавим маскуванням (відео)
30K
Росіяни показали інтерв’ю із полоненою Пташкою з «Азовсталі» (відео)
29K
Використання іранських дронів Росією є значною загрозою для ЗСУ, – WSJ

Новини

П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
15 вересня, 21:02

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту