Байден назвав Трампа та його прибічників загрозою демократії
Данальд Трамп: «Наразі в Америці відбувається щось небезпечне. Існує екстремістський рух, який не поділяє основні переконання демократії»
Президент США Джо Байден назвав Дональда Трампа та прибічників його політики загрозою демократії в країні. Про це передає CNN.
«Наразі в Америці відбувається щось небезпечне. Існує екстремістський рух, який не поділяє основні переконання нашої демократії – рух MAGA (Make America Great Again – гасло минулої виборчої кампанії Трампа – «Главком»). Немає сумнівів у тому, що сьогоднішньою Республіканською партією керують та залякують республіканські екстремісти MAGA. Їхня крайня програма, якщо вона буде реалізована, фундаментально змінить інститути американської демократії, якими ми їх знаємо», – попередив Байден.
Видання пише, що це найрізкіший вислів Байден з приводу антидемократичної поведінки Трампа з того часу, як колишньому президенту було пред'явлено кримінальне звинувачення у спробах підірвати результати виборів-2020. Поки за літо накопичувалися звинувачення на адресу Трампа, президент переважно зберігав мовчання.
«Трамп каже, що Конституція надала йому право робити все, що він хоче на посаді президента. Я ніколи не чув, щоб президенти говорили це жартома», – зазначив він.
Байден послався на нещодавню пропозицію Трампа про страту голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі, і сказав, що мовчання республіканців із цього приводу «оглушливе».
«Я вірю у вільні та чесні вибори та мирну передачу влади. Я вважаю, що в Америці немає місця – ні, ні, ні – політичному насильству», – додав він.
Нагадаємо, вибори нового очільника США заплановані на листопад 2024 року.
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