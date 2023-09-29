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Байден назвав Трампа та його прибічників загрозою демократії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Байден назвав Трампа та його прибічників загрозою демократії
фото з відкритих джерел

Данальд Трамп: «Наразі в Америці відбувається щось небезпечне. Існує екстремістський рух, який не поділяє основні переконання демократії»

Президент США Джо Байден назвав Дональда Трампа та прибічників його політики загрозою демократії в країні. Про це передає CNN.

«Наразі в Америці відбувається щось небезпечне. Існує екстремістський рух, який не поділяє основні переконання нашої демократії – рух MAGA (Make America Great Again – гасло минулої виборчої кампанії Трампа – «Главком»). Немає сумнівів у тому, що сьогоднішньою Республіканською партією керують та залякують республіканські екстремісти MAGA. Їхня крайня програма, якщо вона буде реалізована, фундаментально змінить інститути американської демократії, якими ми їх знаємо», – попередив Байден.

Видання пише, що це найрізкіший вислів Байден з приводу антидемократичної поведінки Трампа з того часу, як колишньому президенту було пред'явлено кримінальне звинувачення у спробах підірвати результати виборів-2020. Поки за літо накопичувалися звинувачення на адресу Трампа, президент переважно зберігав мовчання.

«Трамп каже, що Конституція надала йому право робити все, що він хоче на посаді президента. Я ніколи не чув, щоб президенти говорили це жартома», – зазначив він.

Байден послався на нещодавню пропозицію Трампа про страту голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі, і сказав, що мовчання республіканців із цього приводу «оглушливе».

«Я вірю у вільні та чесні вибори та мирну передачу влади. Я вважаю, що в Америці немає місця – ні, ні, ні – політичному насильству», – додав він.

Нагадаємо, вибори нового очільника США заплановані на листопад 2024 року.

Читайте також: Вибори в США. Коли для Трампа настане вирішальний день
Теги: США Дональд Трамп Джозеф Байден

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