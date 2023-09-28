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Ілія Куса експерт Українського інституту майбутнього

Вибори в США. Коли для Трампа настане вирішильний день

glavcom.ua
Дональд Трамп серед республіканців на першому місці, причому з великим відривом
фото з відкритих джерел

На цей момент рейтинги Трампа залишаються досить високими

Колишнього главу Білого дому, 45-го президента США Дональда Трампа, який не проти знову стати главою держави на виборах у листопаді 2024 року, визнали винним у справі про махінації з банківськими звітами. Останніми місяцями Трамп був у судах вже чотири рази – за різними звинуваченнями.

При цьому слід розуміти, що кримінальні справи проти нього навряд чи позначаться на передвиборчій кампанії. Принаймні формально, з погляду американських законів, він має право балотуватися в президенти, навіть якщо судові процеси проти нього продовжуватимуться.

І навіть якщо його визнають винним. І навіть якщо ув’язнять. Чого, швидше за все, до виборів не станеться. Адвокати Трампа максимально затягуватимуть процеси, довго оскаржуватимуть рішення судів тощо.

Ці справи не завадять Трампу вести передвиборчу кампанію. Але можуть вплинути на те, скільки грошей він на неї збере. А це дуже важливо перед праймеріз наступного року.

На цей момент рейтинги Трампа залишаються досить високими. Він серед республіканців на першому місці, причому з великим відривом. І поки що виглядає так, що кримінальне переслідування зіграло йому на руку.

Ключова дата – 5 березня, супервівторок у США, коли обиратимуть кандидата від партії.

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Джерело
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Теги: рейтинг вибори у США Дональд Трамп

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