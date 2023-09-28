Вибори в США. Коли для Трампа настане вирішильний день

На цей момент рейтинги Трампа залишаються досить високими

Колишнього главу Білого дому, 45-го президента США Дональда Трампа, який не проти знову стати главою держави на виборах у листопаді 2024 року, визнали винним у справі про махінації з банківськими звітами. Останніми місяцями Трамп був у судах вже чотири рази – за різними звинуваченнями.

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При цьому слід розуміти, що кримінальні справи проти нього навряд чи позначаться на передвиборчій кампанії. Принаймні формально, з погляду американських законів, він має право балотуватися в президенти, навіть якщо судові процеси проти нього продовжуватимуться.

І навіть якщо його визнають винним. І навіть якщо ув’язнять. Чого, швидше за все, до виборів не станеться. Адвокати Трампа максимально затягуватимуть процеси, довго оскаржуватимуть рішення судів тощо.

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Ці справи не завадять Трампу вести передвиборчу кампанію. Але можуть вплинути на те, скільки грошей він на неї збере. А це дуже важливо перед праймеріз наступного року.

На цей момент рейтинги Трампа залишаються досить високими. Він серед республіканців на першому місці, причому з великим відривом. І поки що виглядає так, що кримінальне переслідування зіграло йому на руку.

Ключова дата – 5 березня, супервівторок у США, коли обиратимуть кандидата від партії.