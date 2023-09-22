Байден пообіцяв Зеленському невелику кількість ракет Atacms – ЗМІ

Джерела ЗМІ, не сказали, коли будуть доставлені ракети або коли буде зроблено публічне оголошення про їхню передачу

Очільник США Джо Байден повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет дальнього радіуса дії Atacms для допомоги у війні з Росією.

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Про це повідомляє NBC News з посиланням на трьох американських посадовців й представника Конгресу, знайомих з ходом переговорів.

Офіційні особи, які не були уповноважені говорити публічно, не сказали, коли будуть доставлені ракети або коли буде зроблено публічне оголошення.

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Натомість представники оборонного відомства заявили, що США не мають великого запасу надлишкових Atacms. Крім того, дехто у Вашингтоні чинив опір постачанню зброї через побоювання, що це розширить війну з Росією.

Неназваний представник Конгресу сказав, що досі тривають дебати щодо типу ракет, які будуть відправлені, і скільки їх буде доставлено в Україну.

Нагадаємо, днями четверо сенаторів від Республіканської партії закликали президента Сполучених Штатів Джо Байдена негайно надати Україні ракети Atacms.

Atacms (Army Tactical Missile System) – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів. Це клас ракет «земля-земля», тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. Atacms не тільки далекобійні, а й високоточні. Проте головне, що для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS, які Україна вже використовує у захисті території від Росії.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом президент США Джозеф Байден прийме остаточне рішення щодо відправлення в Україну ракет великої дальності Atacms.

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До слова, радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Сполучені Штати поки не передаватимуть Україні ракети Atacms, але у майбутньому це питання на порядку денному може зʼявитися.