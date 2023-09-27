Пес Байдена 11 разів покусав співробітників Білого дому: що відомо про новий інцидент

У документах собаку описують як такого, що все більше виходить з-під контролю

Пес Командор, який належить родині президента США Джо Байдена, знову вкусив співробітника Секретної служби. Про це повідомляє CNN.

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Офіцер поліції Секретної служби увійшов у контакт з домашнім улюбленцем Байдена. Німецька вівчарка вкусила чергового співробітника, той звернувся по медичну допомогу. Інцидент стався ввечері 25 вересня.

Пес Байдена – Командор фото з відкритих джерел

Німецька вівчарка президента США Джо Байдена Командор фігурує у щонайменше 11 інцидентах із покусаними людьми, зокрема з агентом Секретної служби, якого довелось шпиталізувати.

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Командор прибув до Білого дому у 2021 році, йому майже два роки. У документах собаку описують як такого, що все більше виходить з-під контролю. Зокрема, згадують епізод, коли перша леді Джилл Байден не змогла завадити йому атакувати офіцера. Тоді пес вкусив агента секретної служби за руку та стегно. Офіцер сказав начальству, що йому довелося використовувати сталевий візок, щоб захиститися від тварини, і що він «зазнав сильного болю».

Зауважимо, Джо Байден у січні 2021 року, після вступу на посаду, привіз із собою в Білий дім двох німецьких вівчарок. Старший пес – Чемп – помер у червні у віці 13 років. Молодший – Мейджор – час від часу кусав людей у Білому домі, тому його відправляли на тренування до будинку Байденів у штаті Делавер, де вони прожили довгий час.

Раніше повідомлялося, що вівчарка Джо Байдена покусала співробітників Білого дому.