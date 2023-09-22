«Цього разу вогонь у каміні Байдена не горів…» Світова преса про складний вояж Зеленського до США

Україна таки отримає ATACMS, а от чи дадуть $24 млрд – питання

Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Сполучених Штатів. Там він спершу відвідав засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, а потім рушив до Вашингтону, де провів зустріч з представниками Республіканської та Демократичної партій та американським президентом Джо Байденом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Західні ЗМІ відзначають, що цього разу нашого президента зустрічали не оваціями і теплими обіймами, а вимогами звітувати. Втім, повернеться наш президент не з порожніми руками.

Сам Зеленський назвав свій візит плідним. Зокрема, Байден оголосив, що Україні нададуть новий пакет військової допомоги на $325 млн. Він передбачає:

Будь ласка, читайте текст після реклами

ракети AIM-9M для протиповітряної оборони;

додаткові боєприпаси для Himars;

системи протиповітряної оборони Avenger;

кулемети для боротьби з безпілотниками;

155-мм артилерійські снаряди, включно з DPICM (касетні);

105-мм артилерійські снаряди;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

понад 3 млн боєприпасів для стрілецької зброї;

59 легких тактичних машин;

боєприпаси для знешкодження перешкод;

запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Президент США Джо Байден також пообіцяв, що перші американські танки Abrams з’являться в Україні вже наступного тижня. Американський лідер наголосив, що напередодні зими (а українська розвідка вже попереджала про можливі атаки ворога на енергооб’єкти) США зосередяться на посиленні української системи протиповітряної оборони.

«Ми концентруємося на зміцненні української системи протиповітряної оборони, щоб захистити тепло й світло у найхолодніші дні року. Це означає, що ми передамо другу батарею протиповітряної оборони HAWK з її постійним постачанням щомісяця упродовж зими», – зазначив президент США.

Зеленський також похвалився довгостроковою домовленістю про те, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю, зокрема ППО.

Ще одна чудова новина стосується далекобійних ракет ATACMS. Їх у переліку допомоги для ЗСУ не було, проте згодом з'явилась інформація про те, що Джо Байден пообіцяв Зеленському передати Україні невелику партію ATACMS. Про це повідомило NBC News із посиланням на трьох американських посадовців й представника Конгресу, знайомих із перебігом переговорів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, напередодні зустрічі Зеленського і Байдена радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що ATACMS, можливо, будуть надані Україні пізніше.

Зенітно-ракетний комплекс MIM-23 HAWK Фото: root-nation

Hawk – американський ЗРК середнього радіусу дії, що з’явився ще у 1960 році. У США його вивели з експлуатації у 90-х, та цей ЗРК залишається у строю ще у близько двох десятках країн. З 1960-х Hawk пройшов чотири основні модернізації. Остання включала цифровізацію комплексу з можливістю одночасного перехоплення декількох цілей та знищення маловисотних цілей. Нині модернізований Hawk XXI має на озброєнні Туреччина. Головна особливість ракети – інтеграція сучасного радара AN/MPQ-64 Sentinel, який також використовується у сучасному ЗРК NASAMS.

Теплота, та не та

Експосол України в США (2015–2019) Валерій Чалий зазначив, що на відміну від попереднього візиту, український президент не відчував тотальної підтримки і суцільної любові щодо себе.

«Цього разу вогонь у каміні Овального кабінету не горів… І тієї ж теплоти, як під час минулого візиту, не було», – зауважив дипломат.

Видання The Guardian пише, що на нашого президента цьогоріч очікував «набагато тихіший прийом у Вашингтоні», аніж минулого року. Конгрес зустрів президента України не теплими обіймами. Втім, це не дивно, адже минулого року Палата представників контролювалась демократами, тоді як господарями цьогоріч виступили вже республіканці.

Ніби у спробі загладити гострі кути, Джо Байден зустрів Зеленського на червоній доріжці на південній галявині Білого дому та влаштував більше церемоній, ніж зазвичай проводять світові лідери. «Він чітко висловив свою стурбованість щодо Конгресу», – зазначає The Guardian.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прохолодність прийому відзначають також інші видання – зокрема, Axios.

Цей візит до США і справді став для Зеленського важким. Для того, аби порівняти атмосферу варто пригадати, як проходив попередній вояж українського президента.

Про це читайте тут: «Вирішальний момент історії». Світові ЗМІ про сенсаційний візит Зеленського у Вашингтон

Цього ж разу Зеленькому не дали виступити у Конгресі. Сталося це через позицію спікера Палати представників Кевіна Маккарті. Саме він відхилив прохання глави української держави про виступ на спільному засіданні двох палат Конгресу США. І саме він усе літо говорив про те, що допомогу Україні треба якщо не перекрити, то дуже обмежити. Ба більше, Маккарті навіть не вийшов зустріти українського президента на Капітолійському пагорбі. Тоді як лідер демократичної меншості у Палаті представників Хакім Джеффріс зустрічав гостя.

Після такого холодного душу від республіканців українському лідеру довелося зустрічатися із сенаторами, а також представниками демократичної і тієї ж таки Республіканської партії, найбільш радикальне крило якої, протрампістське угрупування MAGA (Make America Great Again), у своїй більшості не надто налаштоване допомагати Україні зайвою копійкою.

Зеленський поспілкувався з десятками сенаторів та лідерами Сенату від обох партій Фото: Офіс президента

Згодом Зеленський розказував, що зустріч пройшла у приємній атмосфері, проте йому насправді було непросто, і довелося докласти усіх своїх навичок з красномовства і переконливості. The New York Times пише, що однопартійці Маккарті тиснули на нього: вимагали, щоб він дотримувався жорсткої позиції щодо скорочення витрат. На закритій зустрічі законодавці-республіканці попросили Зеленського розглянути їхню стурбованість і надати їм своє бачення плану для досягнення перемоги. Демократи запитували його, як вони можуть переконати своїх колег-консерваторів щодо необхідності підтримки України.

У рамках поїздки до США Зеленський також зустрівся із главою Пентагону Ллойдом Остіном Фото: Офіс президента

The Washington Post із посиланням на власні джерела пише, що Маккарті у приватній розмові із Зеленським «засипав його запитаннями, пов’язаними зі звітністю (за американську допомогу), стратегією та тактикою». Нагадаємо, раніше Джо Байден, призначив Пенні Пріцкер на посаду спеціальної представниці США з питань економічного відновлення України. Іншими словами, поставив ефективного ревізора контролювати цільове використання американських коштів Україною.

Загалом, веде далі видання, «Київ сприймає Маккарті як симпатика України, хоча й войовничо налаштованого, оскільки його роль спікера нині в епіцентрі величезної напруги».

Водночас зустріч Зеленського із сенаторами від обох партій пройшла цілковито «в шанобливому» тоні, наголошує WP.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними видання, сенатор Джон Корнін, республіканець від Техасу, сказав, що Зеленський вислухав запитання про «втому від фінансування», а потім говорив про «наслідки припинення фінансування». За його словами, Зеленський підкреслив, що Європа та інші країни сподіваються на лідерство Сполучених Штатів, і рішення Вашингтону скоротити допомогу може підірвати зобов’язання Європи. «Якщо Україна не отримуватиме допомогу від США, вона програє війну», – відчайдушно відповів український президент.

По закінченню Зеленського зустрічі із республіканцями і демократами республіканець Майкл Маккол пообіцяв, що Конгрес схвалить надання Україні додаткових $24 млрд попри існуючі розбіжності.

Водночас Спікер Палати представників Кевін Маккарті заявив журналістам, що не підтримуватиме допомогу Україні.

Маккарті наголосив, що у Конгресу «мало часу і багато роботи» і немає можливості слухати Зеленського Фото: Reuters

«Послухайте, ми повинні подбати про наш фінансовий добробут тут, в Америці», – наводить слова Маккарті CNN.

Маккарті також зауважив, що якщо Байден сконцентрується лише на допомозі Україні, то може оминути увагою внутрішні проблеми США – у першу чергу, міграційну кризу. На думку республіканця, саме внутрішні проблеми мають бути пріорітетними.

Зеленського супроводжують лідер меншості в Сенаті США Мітч Макконнелл і лідер сенатської більшості Чак Шумер Фото: NYT

У свою чергу Джо Байден не налаштований припиняти надання допомоги Україні. «Я розраховую на розсудливість Конгресу США. Альтернативи немає», – заявив Байден у відповідь на запитання щодо проблеми ухвалення нової допомоги Україні американськими законодавцями.

«Зеленського зустрічали помпезно і як близького союзника, але навіть приязні зустрічі з лідерами США не змогли приховати нову реальність: війна України з Росією дедалі сильніше обтяжує західних прихильників Зеленського», – зазначає The Wall Street Journal.

Зазначимо, що візит Зеленського проходив на тлі масованих ракетних обстрілів України. Так, американська преса відмічає, що саме напередодні зустрічі нашого президента із республіканцями збройні сили держави-агресора випустили 43 ракети по Україні.

CNN: «Росія обстріляла Україну напередодні зустрічі Зеленського із американськими законодавцями»

Спроби зміцнити дружбу

Попри те, що Зеленський не отримав такі потрібні ATACMS, а також переконливої підтримки серед республіканців, він не скупився на подяки американським партнерам. «Немає жодної душі в Україні, яка б не відчувала вдячності тобі, Америко», – сказав український президент у фіналі важкого дня.

The New York Times також наголошує, що Зеленський використовує всі можливості задля зміцнення зав’язків – а, відповідно, і посилення підтримки – з Америкою. «Зеленські намагалися налагодити особисті стосунки з президентом і першою леді Джилл Байден. Олена Зеленська тривалий час ще від початку війни… писала листи дружині Байдена», – пише видання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, під час візиту Зеленського США повернули Україні артефакти, викрадені росіянами з окупованих українських територій. Зокрема, це залізні скіфські мечі-акінаки VI ст. до н. е., залізні сокири XVII ст., кирки XVII ст. та інше.

У присутності Зеленського міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас і посол України у США Оксана Маркарова підписали відповідний сертифікат передачі українських артефактів Фото: офіс президента

Ці цінності конфіскували американські правоохоронці, коли їх намагалися ввезти до США.

Наталія Сокирчук, «Главком»