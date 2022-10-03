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Якою буде відповідь США на ядерний удар Путіна по Україні

Альона Боженко
glavcom.ua
Якою буде відповідь США на ядерний удар Путіна по Україні
Колишній очільник ЦРУ пояснив, якою буде відповідь США на ядерний удар по Україні
фото ілюстративне

«Ми знищимо всі конвенційні сили, які зможемо ідентифікувати»

Колишній голова ЦРУ, генерал армії у відставці Девід Петреус розповів, якою буде відповідь США на ядерний удар Росії по Україні. Про це він повідомив в інтерв’ю ABC News.

За словами генерала, США на чолі сил НАТО знищать всі російські війська та техніку на території України та в Криму, а також затоплять кораблі Чорноморського флоту РФ у разі, якщо Росія зважиться втілити свої погрози і таки завдати удар тактичною ядерною зброєю по Україні. 

«Ми знищимо всі конвенційні сили, які зможемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні та Криму, а також усі російські кораблі у Чорному морі», – заявив Петреус.

Ексочільник ЦРУ вважає, що такого конвенційного удару від США буде достатньо і не доведеться завдавати ядерного удару.

Нагадаємо, апарат РНБО розробив детальну інструкцію для громадян на випадок застосування Росією тактичної ядерної зброї. Розроблений РНБО план дій на випадок тактичного ядерного удару максимально оприлюднять найближчими днями.

Зазначимо, 27 вересня Медведєв заявив, що Росія має право використовувати ядерну зброю, якщо це необхідно, якщо її або її союзники будуть атакувати за допомогою цього типу зброї. Використання ядерної зброї відбуватиметься відповідно до «основ державної політики в галузі ядерного стримування».

Як стало відомо, країна-терористка купить пігулки від радіації на суму майже на 5 млн рублів.  

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. У відповідь на це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні вони розробили план дій у випадку, якщо Росія застосовує ядерну зброю в Україні. 

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Теги: росія США путін ядерна зброя шантаж

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