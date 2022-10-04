Байден і Зеленський провели переговори – CNN

Деталі телефонної розмови двох президентів поки не розголошуються

Сьогодні, 4 жовтня, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного представника Білого дому.

«Дзвінок відбувся тоді, коли США готувалися оголосити про ще один пакет допомоги Україні на суму $625 млн , який включає ще чотири ракетні системи, відомі як високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS), а також додаткові гаубиці та боєприпаси», – повідомляє CNN.

Деталі телефонної розмови двох президентів поки що не розкрили.

Як повідомлялося, Україна пропонує США надавати «повну та постійну інформацію» про російські цілі, за якими хочуть вдарити ЗСУ. На цей крок Київ пішов задля постачання тактичних ракет Atacms, які мають дальність 300 кілометрів.

Нагадаємо, 28 вересня Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars.