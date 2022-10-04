Головна Світ Політика
search button user button menu button

Додаткові Himars для України. США виступлять із заявою у вівторок

Юрій Лящук
glavcom.ua
Додаткові Himars для України. США виступлять із заявою у вівторок
Himars були ключовими для останніх успіхів України на полі бою
Фото EURACTIV.com

Новий пакет військової допомоги США Україні включатиме чотири установки HIMARS, боєприпаси, міни та протимінні транспортні засоби

Новий пакет військової допомоги США, як очікується, буде оголошено вже у вівторок, 4 жовтня. Він включатиме чотири установки Himars, боєприпаси, міни та протимінні транспортні засоби. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на два джерела. За даними агенції, йдеться про пакет військової допомоги на суму 625 мільйонів доларів.

Пакет, який, як очікується, буде оголошено вже у вівторок, є першим пакетом допомоги після спроби РФ анексувати окуповані українські території.

Пентагон і українське військове керівництво кажуть, що Himars були ключовими для останніх успіхів України на полі бою.

Нагадаємо, 1 жовтня у США набув чинності закон про лендліз для захисту демократії в Україні (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act Of 2022). Документ підписано Джо Байденом 9 травня 2022 року. «Главком» з'ясував, що тепер принципово зміниться у постачанні озброєнь із США, і яку саме військову допомогу наша країна тепер зможе отримати від союзників.

Додамо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки в рамках останнього пакету допомоги Україні планують закуповувати реактивні системи залпового вогню Himars у виробника, а не вилучати їх зі своїх запасів, як це було раніше.

 

Читайте також: Стартує лендліз! Як тепер зміниться військова допомога Україні

Теги: росія США війна Україна лендліз

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Президент Литви порівняв окупацію Криму з колесами Tesla
Президент Литви порівняв окупацію Криму з колесами Tesla
Росіян виганяють з Казахстану через п'яну бійку
Росіян виганяють з Казахстану через п'яну бійку
Названо країну, яка депортує найбільшу кількість громадян третіх країн
Названо країну, яка депортує найбільшу кількість громадян третіх країн
Кремль ухвалив «цікаве рішеня» щодо поповнення розбитих в Україні підрозділів
Кремль ухвалив «цікаве рішеня» щодо поповнення розбитих в Україні підрозділів
Ілон Маск спричинив скандал «мирною угодою» між Україною та РФ: українці відреагували 
Ілон Маск спричинив скандал «мирною угодою» між Україною та РФ: українці відреагували 
Депутат Держдуми «заспокоїв» мобілізованих: на фронті їм дадуть іконки
Депутат Держдуми «заспокоїв» мобілізованих: на фронті їм дадуть іконки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
173K
Загроза запуску ракет: в Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
137K
Контрнаступ ЗСУ. Військові вкотре звернулись до українців із проханням
114K
Путін придумав, де «намалює» кордони анексованих територій України
111K
Хто вмовив Путіна обміняти Медведчука. ЗМІ оприлюднили нові подробиці
97K
Друзі України. Стало відомо про нову посаду для Бориса Джонсона
89K
Участь ОДКБ у війні проти України: Астана послала чіткий меседж Путіну

Новини

ЗСУ уразили базу і три склади боєприпасів окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:00
Пентагон бачить зміни в динаміці боїв в Україні і назвав причини
Вчора, 06:19
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
2 жовтня, 21:00
Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
1 жовтня, 10:54
ЗСУ уразили 11 ворожих пунктів управління різного рівня – Генштаб
1 жовтня, 06:56
П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
30 вересня, 21:15

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту