Додаткові Himars для України. США виступлять із заявою у вівторок

Новий пакет військової допомоги США Україні включатиме чотири установки HIMARS, боєприпаси, міни та протимінні транспортні засоби

Новий пакет військової допомоги США, як очікується, буде оголошено вже у вівторок, 4 жовтня. Він включатиме чотири установки Himars, боєприпаси, міни та протимінні транспортні засоби. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на два джерела. За даними агенції, йдеться про пакет військової допомоги на суму 625 мільйонів доларів.

Пакет, який, як очікується, буде оголошено вже у вівторок, є першим пакетом допомоги після спроби РФ анексувати окуповані українські території.

Пентагон і українське військове керівництво кажуть, що Himars були ключовими для останніх успіхів України на полі бою.

Нагадаємо, 1 жовтня у США набув чинності закон про лендліз для захисту демократії в Україні (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act Of 2022). Документ підписано Джо Байденом 9 травня 2022 року. «Главком» з'ясував, що тепер принципово зміниться у постачанні озброєнь із США, і яку саме військову допомогу наша країна тепер зможе отримати від союзників.

Додамо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки в рамках останнього пакету допомоги Україні планують закуповувати реактивні системи залпового вогню Himars у виробника, а не вилучати їх зі своїх запасів, як це було раніше.

Читайте також: Стартує лендліз! Як тепер зміниться військова допомога Україні