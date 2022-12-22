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Байден пояснив, чи планує Путін зупиняти війну проти України

Альона Боженко
glavcom.ua
Байден пояснив, чи планує Путін зупиняти війну проти України
Байден вважає, що Путін не збирається припиняти війну
фото: Офіс президента

Байден наголосив, що Путін не налаштований на пошук миру

Російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупиняти війну проти України. Про це повідомив президент США Джо Байден під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським.

«Путін не має намірів зупинити цю несправедливу війну. Ми підтримуватимемо вас стільки, скільки це буде необхідно», – зазначив президент Сполучених Штатів.

Байден також наголосив, що Путін не налаштований на пошук миру, в той час, як Україна та Зеленський «прагнуть миру». Через це, щоби підтримати прагнення України, США готуються надати нашій державі додаткову допомогу.

«Я з нетерпінням очікую можливість підписати пакет допомоги на 45 млрд доларів», – наголосив, зокрема, Джо Байден.

Нагадаємо, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Вашингтона. Це перший виїзд президента за межі України після початку повномасштабної війни 24 лютого.

В рамках робочого візиту український гарант провів зустріч зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Варто зауважити, що Кремль відреагував на візит українського лідера до США. Сьогодні, 21 грудня, російський диктатор Володимир Путін зробив звернення до росіян на колегії міноборони.

Путін взявся залякувати «Сарматами» Байдена та Зеленського. Російський диктатор заявив, що міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) «Сармат» будуть поставлені на бойове чергування найближчим часом.

Теги: путін Володимир Зеленський Україна президент диктатор 24 лютого США Джозеф Байден

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