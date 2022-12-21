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Розпочалася зустріч Зеленського та Байдена у США (фото, відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
Розпочалася зустріч Зеленського та Байдена у США (фото, відео)
Зеленський зустрівся з Байденом
фото із відкритих джерел

Байден зустрів Зеленського біля дверей Білого дому

Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де розпочалася його зустріч із Джо Байденом.

Байден разом із першою леді США зустрів Зеленського біля дверей Білого дому.

На стіні резиденції американського президента встановлено прапори США та України.

Очікується, що пізніше Зеленський проведе спільну пресконференцію з Байденом та виступить на засіданні Конгресу.

Розпочалася зустріч Зеленського та Байдена у США (фото, відео) фото 1
Розпочалася зустріч Зеленського та Байдена у США (фото, відео) фото 2

Нагадаємо, 21 грудня Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в США.

Як повідомлялося, на зустрічі у Вашингтоні Байден та Зеленський проведуть поглиблене стратегічне обговорення подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики. 

Тим часом Кремль відреагував на візит українського лідера до США. Сьогодні, 21 грудня, російський диктатор Володимир Путін готує звернення до росіян на колегії міноборони.

Представник Кремля зазначив, що на колегії також заплановано виступ міністра оборони Сергія Шойгу, до якого президент додасть заключні ремарки. 

Очікується, що під час візиту президент виступить із промовою на спільному засіданні обох палат Конгресу та проведе зустріч із американським колегою Джо Байденом.

Видання Politico повідомляє, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до США українська делегація проситиме Білий дім про постачання ракет великої дальності та безпілотників. 

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