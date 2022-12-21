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Путін відреагував на візит Зеленського до США: готує термінове звернення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін відреагував на візит Зеленського до США: готує термінове звернення
Путін виступить із важливим та досить об'ємним посланням на колегії міноборони у середу, 21 грудня
фотоз відкритих джерел

Пєскова: «Буде важливий виступ президента»,

Сьогодні, 21 грудня, російський диктатор Володимир Путін готує звернення до росіян. Про це інформують пропагандистські ЗМІ.

«Президент Росії Володимир Путін виступить із важливим та досить об'ємним посланням на колегії міноборони у середу, 21 грудня», – заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Представник Кремля зазначив, що на колегії також заплановано виступ міністра оборони Сергія Шойгу, до якого президент додасть заключні ремарки.  «Буде важливий виступ президента», – уточнив Пєскова.

Він зазначив, що колегія пройде в будівлі міноборони в Москві, а після неї Путін відвідає виставку оборонного відомства.  Також у розмові з журналістами представник президента додав, що оголошення послання до Федеральних зборів відбудеться вже наступного року.

Нагадаємо, сьогодні, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський прибуде із робочим візитом до Вашингтона.

Це перший виїзд президента за межі України після початку повномасштабної війни 24 лютого.

Як повідомляється, Байден зустріне Зеленського на галявині біля Білого дому о 21.00 за київським часом, пресконференція запланована о 23.30.

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Теги: Міноборони путін Володимир Зеленський президент прессекретар диктатор Дмитро Пєсков 24 лютого

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